Graziani: «Napoli ha qualità tecnica, preoccupato per il Toro. Buongiorno forte già all’epoca»

Dopo lo scudetto vinto, Ciccio Graziani consigliò al Napoli di prendere Alessandro Buongiorno

L’allenatore Francesco Graziani, detto Ciccio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. L’ex attaccante granata si è detto preoccupato per la sfida che attenderà il Toro domenica 1 dicembre alle 15.00 contro il Napoli.

L’attuale situazione della squadra allenata da Paolo Vanoli è già abbastanza complicata: «I risultati dicono che il Torino è in difficoltà, stanno contestando il presidente ma anche l’allenatore e la squadra. L’ultima partita col Monza sarebbe stata importantissima per il Toro. Io, da tifoso del Toro, sono molto preoccupato perché la rabbia e la qualità tecnica del Napoli può fare la differenza per portare a casa altri tre punti».

Su Alessandro Buongiorno, diventato un perno fondamentale della squadra di Antonio Conte: «Buongiorno? L’anno dello scudetto del Napoli, quando andò via Kim, io dissi ‘Napoli, prendi Buongiorno’. Era forte già all’epoca, ci provarono tante squadre ma Cairo decise di tenerlo. L’Atalanta era vicinissima al calciatore. Si faceva il nome di Natan per il Napoli ma non mi spiegavo come mai nessuno del Napoli avesse pensato a Buongiorno».

Leggi anche: Buongiorno: «Ho scelto Napoli dopo l’incontro con Conte in un ristorante»

ilnapolista © riproduzione riservata