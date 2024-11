A Dazn: «Mancano tante partite, ma siamo contenti di essere lì, in alto. Siamo cresciuti sotto l’aspetto della maturità, c’è tanto da lavorare ma siamo contenti»

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Inter-Napoli 1-1

Le parole di Di Lorenzo

«Nessuno si aspettava di essere in vetta a questo punto del campionato. Però siamo contenti, dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo sicuramente soddisfatti per essere davanti a tutti dopo questo primo mini-ciclo»

Siamo cresciuti sotto l’aspetto della mentalità. Dopo una brutta sconfitta in casa, venire qui e fare una prestazione del genere è sintomo di squadra e gruppo importante. Ci sarà ancora tanto da lavorare e crescere, ma sono aspetti che ci portiamo dietro e che fanno sicuramente piacere. Mancano tante partite, ma siamo contenti di essere lì, in alto. Siamo cresciuti sotto l’aspetto della maturità , c’è tanto da lavorare ma siamo contenti»

Leggi anche: Il Napoli è vivo ed è primo in classifica. Il funerale può essere interrotto

Estate complicata per me?

«Non è stato un periodo bello per me, dovuto anche alla stagione della squadra. È stato un periodo brutto, ma mi sono messo al lavoro cercando dilavare tanto. Ora sono contento di questo inizio di stagione con il Napoli e la Nazionale, quando il gruppo fa bene è più facile anche per il singolo. Sono partito bene e sono contento, ma devo continuare così»

ilnapolista © riproduzione riservata