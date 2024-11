Conte: «Meret? Mi piacerebbe che si andasse a favore del Napoli e non si cercasse di creare instabilità nei tifosi»

In conferenza, si infastidisce per la domanda sul gol di Calhanoglu: «Mi dispiace si cerchi sempre il pelo nell’uovo. Il giocatore non lo merita e non è giusto»

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha risposto nella conferenza stampa per Napoli-Roma ad una domanda su Alex Meret, portiere azzurro. Mister Conte ha ribadito la titolarità di Meret e ha chiesto meno polemiche sul portiere. Nelle ultime uscite, infatti, Meret è stato oggetto di diverse critiche per alcuni presunti errori. L’ultimo, il gol di Calhanoglu che ha dato il pareggio all’Inter nell’ultima gara di campionato.

Conte: «Vorrei che non si cercasse di creare instabilità umorale»

Tante discussioni sul gol di Calhanoglu, come valuta Meret fino a questo momento?

«Mi dispiace quando fate domande specifiche, particolari, non cattive ma particolari. Meret è il nostro portiere titolare, dietro ha Caprile che dà buone garanzie, io sono soddisfatto di Alex, poi non possiamo ogni volta andare a trovare sempre il pelo nell’uovo per creare instabilità all’interno. Anzi, mi piacerebbe visto che Kiss Kiss è di Napoli che andasse a favore del Napoli e non cercasse con una domanda del genere di creare una certa instabilità a livello umorale nei tifosi nei confronti del giocatore che non lo merita e non è giusto. Magari sono abituato diversamente…».

Meret sbaglia, il portiere di una grande squadra il tiro di Calhanoglu lo para (Massimo Mauro)

Così scrive Massimo Mauro nella sua rubrica su Repubblica:

Inter-Napoli mi è piaciuta. Anche se i due gol stati errori che una grandissima squadra non dovrebbe commettere. La posizione della difesa interista sul corner da cui arriva la rete di McTominay è rivedibile. E anche Meret sbaglia: il tiro di Calhanoglu è bello e forte, ma è centrale. La traiettoria inganna, ma il portiere di una big quel tiro lo deve prendere.

Sul fronte Napoli, neanche Lukaku mi è piaciuto, stessa cosa per Politano mentre Kvara ha giocato una partita di spessore. Il nodo per Conte è Lobotka: il tecnico ha bisogno del suo lavoro a centrocampo, anche perché Gilmour è una buona riserva ma non di più.

C’è poi stato l’episodio del Var, chiamato in causa da Conte sul rigore poi sbagliato da Calhanoglu. Ormai è fin troppo evidente che così non si può andare avanti. Il Var viene criticato anche dai più convinti assertori, usato per aggiustare o distruggere tutte le situazioni. Uno strumento che ha totalmente perso di credibilità. Ma questo lo dico da tanto tempo.

Su Repubblica Napoli invece Corbo va controcorrente sul portiere del Napoli.

