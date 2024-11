Abodi: «Mi piacerebbe che Sinner pagasse le tasse in Italia. Da capire se può pagare qui quello che paga lì»

A Rai Radio 1. Perché fargli pagare meno? «Lui sta facendo una cosa perfettamente legale. Semplicemente perché sarebbe un modo per far tornare i talenti»

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, su Radio 1, ha parlato delle tasse pagata da Sinner a Montecarlo, città di residenza del tennista italiano numero uno al mondo.

«Se sono contento che Sinner paghi le tasse a Montecarlo? Mi piacerebbe che le pagasse qui in Italia. Ma c’è un tema che va affrontato senza ipocrisia, lui sta facendo una cosa perfettamente legale, perché è consentito a chi vive almeno dieci mesi l’anno in giro per il mondo di pagare le tasse nel paese dove risiede maggiormente».

«Il punto poi è capire se noi, sempre con una norma, creeremo le condizioni per prevedere che paghi qui quello che paga lì», ha aggiunto.

Abodi: «Sarebbe un modo per far tornare in Italia i talenti come Sinner»

Alla domanda sul perché Sinner dovrebbe allora pagare meno rispetto agli altri italiani, il ministro replica:

«Semplicemente perché comunque vive all’estero dieci mesi all’anno, il merito sportivo non c’entrerebbe nulla, sarebbe un modo per far tornare i talenti».

Sulla forza del giocatore ha concluso:

«Può diventare lo sportivo italiano più forte di sempre, ma soprattutto mi auguro sia di ispirazione per tutti. Quello che lo rende più forte è l’aspetto psicologico, affronta qualsiasi difficoltà, quando è in campo è concentrato e quando esce dal campo è la migliore delle persone possibili».

Fabio Fognini oggi ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra la busta verde dell’Agenzia delle Entrate e scrive: “Salve, io cittadino italiano. Sportivo residente in Italia”. Fa sapere che lui le tasse le paga in Italia. Evidente frecciata a Sinner, Berrettini e Musetti che hanno la residenza a Montecarlo.

