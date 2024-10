Musetti perde con Goffin a Shanghai giocando in un campo di allenamento e senza copertura televisiva

A causa della pioggia a Shanghai, che oramai persiste da oltre 2 giorni, molti incontri sono stati spostati in strutture indoor, tra cui il match di Musetti.

Lorenzo Musetti fuori dall’Atp di Shanghai in corso. L’azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David Goffin, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi affondare nettamente nel terzo, chiuso sul 2-6 a vantaggio del belga.

Stanno facendo discutere però le condizioni a dir poco originali in cui il tennista italiano ha dovuto disputare il suo match

Musetti perde in rimonta da Goffin a Shanghai: l’azzurro esce subito di scena, venendo sconfitto dal belga in una partita giocata INDOOR, in un campo senza copertura televisiva. ❌ pic.twitter.com/KKJ3XGEAin — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 7, 2024

L’azzurro infatti ha affrontato kilo suo avversario in delle specie di palestre senza tribune e senza copertura televisiva, in pratica i campi di allenamento del torneo. Questa s scelta si è resa necessaria per poter garantire il proseguimento del torneo, dal momento che Musetti avrebbe dovuto scendere in campo due giorni fa nel penultimo Masters 1000 della stagione, ma la pioggia caduta a Shanghai ha costretto l’organizzazione a rinviare i tanti match in programma sui campi aperti.

A causa della pioggia a Shanghai, che oramai persiste da oltre 2 giorni, molti incontri sono stati spostati in strutture indoor dove non c’è copertura televisiva, tra cui il match di Musetti. pic.twitter.com/0dlSlc4Yof — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 7, 2024

Ovviamente a far discute non è solo lo scenario di tristezza in cui il tennista italiano ha dovuto gareggiare, senza pubblico, ma anche il terreno di gioco. Bisogna infatti considerare che, giocando all’aperto, avrebbe dovuto giocare su una superficie che lo avrebbe avvantaggiato, mentre sul cemento indoor non è mai riuscito ad esprimersi ad altissimi livelli.

ilnapolista © riproduzione riservata