Marchetti (Sky): «Politano sta giocando ad alti livelli, garantisce sia in attacco che in fase di ripiegamento»

A Radio Marte: «Neres è un boomerang, spacca le partite. Rosa migliorabile? Forse si potrebbe fare qualcosa in difesa, ma il Napoli non ha urgenze al momento»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Conte.

«Napoli primo? Conte ha dato al Napoli mentalità necessaria per stare lassù ed ha avuto il merito di aver allargato la rosa azzurra. I rinforzi sono all’altezza dei titolari e la squadra è in grado di competere con l’Inter. Il lavoro sulle seconde linee sarà fondamentale, non è detto ci siano titolari inamovibili fino a fine stagione».

Marchetti sui meriti di Conte

Merito di Conte?

«Aver permesso ad ogni giocatore di esprimersi al meglio, affidando a ciascuno il proprio compito, in linea con le proprie caratteristiche».

Sul migliore fin qui:

«Neres spacca le partite, giocatore importantissimo, forse è un boomerang questa etichetta per lui in questo momento. Non si può non menzionare McTominay, o Politano che sta giocando ad alti livelli, riuscendo a garantire sia la fase di attacco che quella di ripiegamento. Conte può esaltare tutti con sistemi di gioco differenti, come sta facendo».

La rosa del Napoli è migliorabile?

« Tutte le squadre sono migliorabili, non esiste la perfezione. Forse si potrebbe fare qualcosa in difesa, ma il Napoli non ha urgenze al momento e non è detto che a gennaio interverrà in tal senso».

