L’ex vice di Conte: «Poteva andare all’estero, ma De Laurentiis ha voluto lui e lui ha voluto De Laurentiis e il Napoli»

Angelo Alessio a gianlucadimarzio.com: «Ha preferito Napoli perché c’era una base da cui ripartire. Neanche lui si aspettava di essere primo in classifica»

Angelo Alessio, ex vice di Conte, si è raccontato a gianlucadimarzio.com, dove ha parlato anche dell’allenatore del Napoli.

«Neanche Antonio si aspettava di essere primo in classifica, anche perché sappiamo che ci sono stati un po’ di ritardi sul mercato. Dalla seconda partita ha quasi sempre vinto; 8/11 sono i giocatori che avevano trionfato con Spalletti, c’è da fare un percorso per riportare il Napoli a vincere, però sono su una buona strada e sono tra le pretendenti per la vittoria».

Alessio racconta di aver sentito Conte prima dell’inizio del campionato:

«Ci siamo sentiti l’ultima volta prima dell’inizio del campionato. Lui aspettava dei giocatori che poi sono arrivati. Gli premeva creare un ambiente positivo dove tutti i giocatori potessero esprimersi al meglio, quello spirito di squadra si era visto due anni prima e si era perso nell’ultima stagione. Ha ricreato una squadra solida e sta facendo un ottimo calcio, darà filo da torcere fino alla fine».

Napoli non era l’unica opzione per Conte.

«A mio avviso poteva andare all’estero, però ha preferito Napoli perché c’era una base da cui ripartire e con alcuni innesti si poteva fare bene. Lui ha scelto bene i giocatori, la società gli è stata vicino; De Laurentiis lo ha voluto e lui ha voluto De Laurentiis e soprattutto il Napoli».

Alessio dice di Conte che:

«Oltre a essere un motivatore, studia molto le partite e gli avversari. Riesce a capire dove un calciatore può rendere al 100%, a disegnare l’abito giusto per tutti per poter farli esprimere al massimo. Anche a Napoli ha fatto lo stesso, è partito con un sistema di gioco per poi passare a un altro più congeniale per le caratteristiche dei giocatori. Tutte le squadre di Conte corrono fino alla fine, possono giocare due partite di fila».

Un aneddoto per raccontare Conte

Poi un aneddoto per raccontare l’allenatore del Napoli:

«Alla Juve giocammo contro l’Udinese e vincemmo 3-0, ma lui negli spogliatoi si arrabbiò molto. Pepe alzò la mano e disse: ‘Mister, ma i bianconeri siamo noi’. Nonostante il 3-0 lui era arrabbiato perché aveva visto un po’ di relax nel finale e queste cose non dovevano succedere. Questo è il pensiero: vincere e continuare soprattutto a lavorare, non fermarsi mai; questo perché spesso quando si vince si crea un po’ di rilassatezza nelle menti dei giocatori; invece, è in quel momento che bisogna fare di più: questi sono i principi di Conte».

