La proposta di Piqué: «Chiederei alle Leghe di fare campionati da 16 squadre»

«Andrei dalla Fifa e direi: “Ok, non fate questo Mondiale per club”. Sarebbe molto meglio avere meno partite»

In un momento in cui tra i calciatori cresce sempre di più il malcontento per le troppe partite giocate, Piqué propone la sua soluzione: «Suggerirei di ridurre le partite. Andrei dalle leghe e direi: “Ascoltate, invece di 20 squadre, perché non fate campionati di 16 squadre…”».

L’ex calciatore del Barcellona ha parlato alla Leaders Week London del problema del calendario:

«Ci sono troppe partite e ora vediamo che i giocatori dicono: “Ascoltate, ci stiamo infortunando. Ci sono partite ogni tre giorni, non abbiamo tempo per riposare in estate”».

Piqué: «Direi alla Fifa di non fare il Mondiale per club»

Piqué ha detto:

«Andrei dalla Uefa a dire: “Perché avete creato questa Nations League, che è una nuova competizione difficile da seguire?” e alla Fifa direi: “Ok, non fate questo Mondiale per club che avete creato ora».

Poi ha concluso:

«Capisco che vogliano generare più ricavi, ma per il bene del calcio penso che sarebbe molto meglio avere meno partite, molte più esperienze esclusive e così sarà tutto più facile da seguire per il pubblico, e i calciatori giocherebbero meno partite».

Ancelotti in conferenza stampa aveva detto che il Real avrebbe concesso ai suoi giocatori dei giorni di riposo durante il corso della stagione per ovviare al problema del calendario fitto.

Detto, fatto. Ai giocatori che non sono impegnati con le proprie nazionali sono stati concessi cinque giorni di riposo.

Lo riferisce Relevo, che scrive:

“La squadra del Real Madrid si gode una mini-vacanza. I giocatori che non sono partiti con le rispettive Nazionali non mettono piede a Valdebebas da mercoledì e non lo faranno fino a martedì , giorno in cui torneranno per preparare la partita contro il Celta. Non è frequente che vengano concessi cinque giorni di riposo, ma questa decisione rientra in un piano a lungo termine e nel contesto di una delle stagioni più impegnative della storia del club .

