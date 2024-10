Cambiaso: «Undici contro undici non so come finisce. Il gol? Avevo paura fosse fuorigioco»

Alla Rai: «I primi 30 minuti alla grande. Anche in dieci abbiamo fatto un partita di sacrificio, forse meritavamo qualcosa in più sul piano dell’atteggiamento»

Al termine di Italia-Belgio, finita 2-2, è intervenuto ai microfoni della Rai Andrea Cambiaso. L’esterno della Nazionale ha anche segnato il gol dell’1-0, il primo gol in Azzurro per lui.

Cambiaso: «I primi 30 minuti alla grande»

«Peccato veramente. Abbiamo fatto i primi 30 minuti alla grande. Undici contro undici non so come finisce».

Il primo gol in Nazionale:

«Abbiamo fatto tante cose belle. Lì per lì non ci credevo, avevo paura che fosse fuorigioco».

Lavoro degli esterni, anche di sacrificio:

«Anche in dieci abbiamo fatto un partita di sacrificio, forse meritavamo qualcosa in più sul piano dell’atteggiamento».

Spalletti: «Ci sono episodi che cambiano le partite. Loro anche un po’ fortunati»

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, intervistato dalla Rai al termine di Italia-Belgio finita 2-2:

«Ci sono episodi che cambiano le partite. Dall’episodio, poi ci metti che prendi gol subito. A volte ci sono partite che vengono segnate non da quello che è calcio giocato, cose che vanno al di là delle tattiche. Noi avevamo la possibilità di giocarla bene, anche nel secondo tempo».

La reazione della squadra? Ma due gol su calcio piazzato:

«Io andrei su come abbiamo perso un paio di palloni. Loro hanno questa qualità, questi uno contro uno, calciatori di livello top. C’è da fare sempre dei raddoppi che costringono ad abbassarci. Non abbiamo concesso tantissime palle gol. Sotto l’aspetto del gioco non abbiamo sofferto tantissimo. Loro anche un po’ fortunati».

«Le conferme ci sono state tutte. Si è visto una squadra sa stare bene in campo, fare quello che aveva contraddistinto questi ragazzi nelle due partite precedenti. C’è da far vedere che eravamo capaci di pilotare le nostre possibilità dentro la partita».

ilnapolista © riproduzione riservata