Manna: «McTominay lo seguivamo da giugno e lui voleva Napoli, Gilmour volevano darcelo a gennaio»

«Entrambi volevano venire a Napoli. Forse lo scudetto all’esterno ha dato un’immagine ancora più forte del club. Per Gilmour abbiamo risolto in mezza giornata».

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Radio Crc in cui ha parlato degli arrivi dei due scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour.

Manna: «McTominay e Gilmour vogliosi di indossare la maglia del Napoli»

L’ex Manchester United, infatti, voleva fortemente indossare la maglia azzurra:

«Il calciatore voleva Napoli e questo è stato appagante e deve esserlo per tutti noi. Se un giocatore dello United che fa 10 gol vuole venire a Napoli nonostante altre opportunità dobbiamo essere orgogliosi. E’ un’operazione che parte da lontano, a inizio giugno ci sono stati i primi contatti con l’agente ma non pensavo potessimo arrivare a chiudere l’operazione anche perché in rosa c’erano giocatori che andavano valutati. Poi strada facendo i rapporti li abbiamo mantenuti fino a quando ci siamo seduti con lo United e abbiamo chiuso forti della volontà del giocatore. Io nella storia recente del club ricordo grandi calciatori. A Napoli ha giocato Higuain, uno dei più grandi attaccanti degli ultimi anni. Ci sono stati altri giocatori dal Real che hanno di fatto chiuso qui la carriera. Forse lo scudetto all’esterno ha dato un’immagine ancora più forte del Napoli».

Per quanto riguarda Gilmour, il giocatore aveva volontà di venire a Napoli, ma l’infortunio del suo sostituto comprato dal Brighton (O’ Riley) stava complicando la trattativa:

«E’ stato il primo centrocampista trattato e definito. Era fatta già a luglio. Poi ci sono dinamiche di mercato che rallentano questi trasferimenti, il Brighton doveva comprare il sostituto, ma siamo sempre rimasti in contatto. Poi quando la situazione sembrava sbloccata, l’infortunio del sostituto rende di nuovo tutto bloccato. Loro volevano rinviare a gennaio e noi stavamo accelerando su McTominay, così c’è stata una fase di stallo. Ma Gilmour voleva Napoli e in modo corretto ha fatto prevalere col Brighton la sua volontà e così il presidente ci ha dato l’ok per chiudere. In mezza giornata abbiamo chiuso tutto, era già tutto pronto».

ilnapolista © riproduzione riservata