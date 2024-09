Il Giudice sportivo: 30mila euro di multa (con diffida) a Cagliari e Napoli dopo gli scontri tra tifosi

I tifosi del Napoli hanno intonato cori – si legge dal comunicato – offensivi ed esposto uno striscione, lanciando poi tre fumogeni

«Il Giudice sportivo multa (e diffida) in egual misura Cagliari e Napoli dopo gli scontri dell’Unipol»

Grazie al Giudice sportivo è ora possibile una piccola ricostruzione dell’accaduto. Al 27esimo minuto a Cagliari, dopo il gol del Napoli, la curva napoletana avrebbe esposto uno striscione offensivo (forse non lontano da quello esposto in pompa magna sul traghetto ndr), a cui i cagliaritani avrebbero risposto con un atto altrettanto simpatico, ovvero lanciando tre fumogeni nel settore. Il tutto avrebbe chiaramente inasprito le tensioni già preesistenti; i napoletani hanno “restituito” i fumogeni con gli interessi, annettendo al lancio olimpico anche dei seggiolini, ferendo tra l’altro uno steward che stava solo facendo il suo lavoro. Una pagina triste per il nostro calcio.

Di seguito il comunicato diffuso dalla Lega:

“Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Società Cagliari per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Sud”, al 25° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, aggravando così il clima di forte tensione tra le due tifoserie, tant’è che l’Arbitro era costretto ad interrompere la gara per alcuni minuti. Successivamente, quando la situazione si stava normalizzando, anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano della Società Cagliari, dal settore denominato “Curva Nord” occupato dai sostenitori del Cagliari venivano lanciati alcuni fumogeni sul terreno di giuoco ed un petardo che, esplodendo, causava il leggero stordimento di un vigile del fuoco.

Alla ripresa della gara, avvenuta dopo circa sette minuti grazie anche all’intervento del capitano della Soc. Cagliari, e nel corso del secondo tempo i sostenitori del Cagliari occupanti il settore denominato “Curva Nord” lanciavano nel recinto di giuoco quattro petardi, due fumogeni e cinque bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Il Giudice sportivo sanziona il Napoli: le motivazioni

Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Società Napoli per avere, suoi sostenitori, esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, al 25° del primo tempo, 48/147 lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore denominato “Curva Sud” occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso avversario provocando così un clima di forte tensione tra le due tifoserie, tanto da costringere l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti. La situazione si è normalizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano della Società Napoli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

