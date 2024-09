Dionisi: «C’era un rigore per noi»

In conferenza. «Il Napoli lotterà per vincere lo scudetto, mentre noi giochiamo in Serie B»

L’allenatore del Palermo Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sfida contro il Napoli

La conferenza di Dionisi

«Passivo condizionato da qualche indecisione nostra, e non solo. C’era un rigore per noi poi, purtroppo, c’è stata anche un’espulsione. Cambio di modulo che ha funzionato fino ad un certo punto. Gara particolare, perché affrontavamo una squadra che non è nel nostro campionato

I ragazzi hanno interpretato bene questo stare più dietro, noi non siamo stati fortunati e bravi negli episodio. La gara l’avrebbe vinta comunque il Napoli, ma c’era un rigore per noi e l’espulsione biogna vederla in maniera diversa. Senza questi episodi, avremmo perso con un passivo meno importante.

Tensione tra le due tifoserie? Non ho capito bene cosa sia successo, gli errori non sono stati commessi solo da una parte.

Il Napoli lotterà per vincere lo scudetto, mentre noi giochiamo in Serie B. Ci sono tre-quattro categorie tra loro e noi. I ragazzi negli spogliatioi si rincuoravano tra di loro, perché sanno che è stato fatto qualcosa di positivo. Poi, ovvio, il risultato è netto, ma poteva essere meno pesante»