Scozia-Ungheria finirà in pareggio: un 1-1 che elimina entrambe da Euro 2024

Iniziano oggi le sfide decisive per determinare le classifiche dei gruppi. Questa sera inizia il gruppo A che comprende Germania, Svizzera, Scozia e Ungheria. Le ultime due si giocano il tutto per tutto per entrare agli ottavi di Euro 2024. Scozia terza con tre punti e Ungheria ultima con zero punti. In caso di vittoria della Germania e della Scozia, allora la Svizzera sarebbe terza e l’Ungheria ultima ed eliminata. L’Ungheria deve vincere e sperare in una vittoria della Germania per arrivare terza e sperare di finire tra le migliori terze classificate.

Dal 2000 a oggi, Scozia e Ungheria si sono affrontate due volte in due amichevole. Una vittoria per parte è il bilancio. Nelle ultime 11 partite, la Scozia ha sempre subito almeno una rete mentre l’Ungheria ha concesso 15 gol nelle precedenti 6 gare disputate ai campionati europei.

Euro 2024, il pronostico di Scozia-Ungheria

Si tratta di una partita difficile da prevedere. Agli scozzesi serve una vittoria per qualificarsi, agli ungheresi serve una vittoria per continuare a sperare. Il ct Clarke dovrebbe affidarsi ad Adams nel ruolo di prima punta, mentre McTominay agirà a supporto, insieme a McGinn. Fasce occupate da Ralston e Robertson.

I magiari possono ancora contare sulla qualità Sallai e Szoboszlai. Ma hanno deluso nelle ultime due partite, soprattutto contro la Svizzera. Il ct dell’Ungheria, l’italiano Marco Rossi dopo la sconfitta contro la Germania ha dichiarato:

«Perdere con la Germania può succedere, è una squadra ricca di giocatori di livello mondiale e con qualità in ogni zona del campo. Abbiamo creato un buon numero di occasioni, ma in alcuni momenti siamo stati sfortunati».

La sensazione è che né la Scozia e né l’Ungheria hanno la forza per andare avanti nel torneo. Il pareggio è il risultato più probabile, un 1-1 che alla fine non serve a nessuna delle due squadre. Tra i possibili marcatori McTominay e Szoboszlai. Agli ottavi andranno Germani e Svizzera.

Le probabili formazioni

Scotland (3-4-2-1): Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Adams. Allenatore: Clarke.

Hungary (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Á. Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Allenatore: Rossi.

