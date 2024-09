“Fa parte di un più ampio sforzo di trasparenza all’interno della Uefa che si concentra in particolare sulle chiamate effettuate tramite Var”

Euro2024, le decisioni del Var verranno spiegate ai tifosi sugli schermi degli stadi (Guardian)

Domani inizieranno gli Europei, dove la tecnologia svolgerà un ruolo fondamentale per aiutare gli arbitri a prendere le decisioni corrette in campo. Ma c’è di più, ogni decisione verrà spiegata ai tifosi e verrà trasmessa sugli schermi presenti all’interno dello stadio.

Come spiega il Guardian, “I tifosi che guardano Euro 2024 in televisione beneficeranno per la prima volta quest’estate di un equivalente dello ‘snickometer‘ del cricket, offrendo potenzialmente maggiore chiarezza sulle decisioni sui tocchi di mano e sul fuorigioco”.

Con la tecnologia “Connected ball” all’interno dei palloni verranno inseriti dei microchip “in grado di tracciare ogni tocco a una velocità di 500 volte al secondo. È abbastanza sensibile per determinare se la palla ha sfiorato una mano o se un giocatore era avanti all’ultimo difensore nel momento preciso in cui è stata calciata”.

Euro2024, ai tifosi verranno motivate le decisioni del Var

Questo tipo di tecnologia ha riscosso molto successo ai Mondiali 2022. “Un esempio è stato il gol segnato dal Portogallo contro l’Uruguay, che si credeva fosse stato segnato da Cristiano Ronaldo nonostante fosse stato accreditato a Bruno Fernandes. Il giorno successivo Adidas, che ha fornito la tecnologia, ha rilasciato una grafica simile a quella utilizzata nel cricket – che traccia la forza esterna sulla palla sotto forma di “battito cardiaco” – mostrando che Ronaldo non aveva applicato il tocco finale”.

Qual è la novità rispetto ai Mondiali? Che le decisioni verranno mostrate al pubblico. “Ora quelle immagini verranno messe a disposizione degli spettatori ogni volta che verranno utilizzate per esprimere un giudizio significativo durante una partita del Campionato Europeo. Fa parte di un più ampio sforzo di trasparenza all’interno della Uefa che si concentra in particolare sulle chiamate effettuate tramite Var, che spesso lasciano i tifosi all’oscuro. Gli schermi giganti all’interno degli stadi offriranno spiegazioni tecniche sulle chiamate Var, spiegando il motivo per cui sono state effettuate“.

ilnapolista © riproduzione riservata