Calafiori, la Roma di Mourinho lo sbolognò al Basilea per due milioni e mezzo (Repubblica)

Lo Special One aveva bisogno di martiri dopo il 6-1 col Bodoe Glimt. Non lo volle nessuno, né Juve né Inter né Milan né Atalanta

Calafiori, la Roma di Mourinho lo sbolognò per due milioni e mezzo. Lo ricorda il quotidiano la Repubblica con un articolo di Matteo Pinci dedicato al calciatore di 22 anni rivelazione di questi Europei.

Che scrive:

Interno notte, l’Italia ha pareggiato qualche secondo prima una partita che pareva persa e nello studio tv dell’emittente tedesca si sorride, gli italiani se la sono cavata ancora una volta. È a quel punto che qualcuno dice: «Riccardo Calafiori è il miglior giocatore dell’Europeo, finora». Ti spiegano che il giornalista ha detto così e no, non intendeva il migliore dell’Italia.

Soltanto un anno fa Riccardo da Roma, un ragazzo mancino cresciuto sui campi della Petriana, con San Pietro sullo sfondo, sembrava un talento perduto nel campionato svizzero, al Basilea. E ferito dalla più dolorosa delle bocciature: quella della sua Roma. Gli errori fanno sempre fatica a trovare padri e chi lo scartò oggi è lontano. Il dg Tiago Pinto lo ha regalato agli svizzeri. E José Mourinho aveva bisogno di martiri per la sua guerra santa, dopo un’umiliazione a Bodo/Glimt, con 6 gol presi da una squadra norvegese. «Se ho Reynolds, Kumbulla e Calafiori…» e via alzate di sopracciglia e smorfie, come a dire: è dura con questi.

Calafiori non lo volle nessuno, né Juve né Inter né Milan né Atalanta

Volete sapere quanto ha ricavato la Roma dalla sua cessione? Più o meno due milioni e mezzo. Senza un’opzione per ricomprarlo, perché — dicono — mai convinta delle sue condizioni, nonostante fosse stato il gigante della chirurgia americana Freddie Fu a rimettere insieme i cocci di quel ginocchio esploso che Riccardo aveva solo 16 anni. Lo pensavano anche le squadre a cui veniva proposto — Juve, Milan, Inter, Atalanta — tutte tranne il Frosinone. Ma alla fine fu Basilea.

Lì la vita di Riccardo è cambiata. Il problema non era il ginocchio, ma l’alimentazione: una nuova dieta, qualche alimento bandito, altricibi. E poi allontanarsi dalla comfort zone di Roma. Passi verso la crescita.