Belgio-Romania, Tedesco non fallirà ancora. Il pronostico: 3-0 per i diavoli Rossi trascinati da Doku e De Bruyne

L’unico risultato possibile per il Belgio è la vittoria, Lukaku questa volta non fallirà. Alla Romania non basterà una difesa arcigna e organizzata e contropiede

Belgio e Romania arrivano alla seconda partita di Euro 2024 con opposte premesse. Il Belgio arriva dalla sconfitta contro la Slovacchia (che ieri ha perso 1-2 contro l’Ucraina). La Romania dalla vittoria contro l’Ucraina per 3-0. Subito il pronostico: Belgio vincente contro la Romania per 3-0. Se dovesse effettivamente vincere la nazionale di Tedesco, il gruppo E si rivela essere quello più equilibrato e incerto con tutte le squadre del gruppo a tre punti. La Romania ha vinto 3 degli ultimi 4 confronti diretti contro la nazionale belga. L’ultima nel 2012 conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei rumeni. Il Belgio, prima della partita contro la Slovacchia, aveva segnato per nove partite consecutive agli Europei. Quella contro l’Ucraina è la prima vittoria del 2024 per la Romani, nelle quattro partite precedenti tre pareggi e una sconfitta.

Belgio-Romania, il pronostico

Il Belgio si ritrova clamorosamente all’ultimo posto del girone E. Non ha quindi che la vittoria come unico risultato possibile per continuare a sperare alla qualificazione degli ottavi di Euro 2024. Dalla partita contro la Slovacchia si possono già vedere pregi e difetti di una nazionale che nelle qualificazioni è stata praticamente perfetta. La difesa è il tallone d’Achille, in attacco le soluzioni non mancano. Tutto però dipende da Lukaku e dall’eventuale fortuna con il Var. Contro la Slovacchia, i Diavoli Rossi hanno tenuto di più il pallone (56% di possesso palla), hanno attaccato di più tirando ben 15 volte verso la porta ma 0 gol sul tabellino. Certo la sfortuna c’ha messo lo zampino ma Lukaku ha fallito diverse occasioni. Siamo sicuri che contro la Romania, il tasso di errore si ridurrà al minimo.

Sulla Romania non c’è molto da dire. Certa non si aspettavano nemmeno loro di giocarsi la qualificazione agli ottavi. L’impresa contro l’Ucraina ha dato vigore e fiducia ad una nazionale che ha poche certezze. Blocco basso e ripartenze feroci. Lo stesso schema tattico che ha prodotto l’inatteso 3-0 contro l’Ucraina. I dati lo dimostrano: 34% di possesso palla, e 10 tiri verso la porta. Un risultato maturato anche grazie alla complicità di Lunin (che ha regalato due gol).

Le probabili formazioni

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko. Allenatore: Tedesco.

Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Rus, Marin, Stanciu; Man, Dragus, Mihaila. Allenatore: Iordanescu.

