Amaro esordio a Euro 2024 per la Georgia di Kvaratskhelia che perde 3-1 contro la Turchia

Nel Gruppo F di Euro 2024 la Turchia allenata dal nostro Vincenzo Montella batte per 3-1 la squadra esordiente diretta da Sagnol. L’attaccante georgiano del Napoli è rimasto in campo per tutta la gara, finita al 97′ con 7′ di recupero. E col forcing finale dei georgiani, con Kvaratskhelia esterno largo e due punte centrali per provare a rimontare.

La Georgia di Kvaratskhelia si deve arrendere dopo 90 minuti e i due gol di Muldur 25′ e Arda Guler 65′. Nel primo tempo pareggia con G. Mikautadze 32′ e sfiora anche il raddoppio, ma nella ripresa è la Turchia e raddoppiare e poi a sfiorare anche il 3-1.

All’83esimo l’attaccante del Napoli tenta la rovesciata in area di rigore, ma viene anticipato da Bardakci. Il georgiano resta a terra e si tocca la testa (ha subito un colpo).

Almeno due occasioni per il pari in pieno recupero: al 96′ colpisce un palo la Georgia e sugli sviluppi di un corner parte il contropiede della Turchia che a porta vuota trova il 3-1 con Akturkoglu al 97′.

Negli studi di Sky Sport si discute nel post partita della sfida che è stata una gara entusiasmante in campo fino al 97esimo.

Costacurta: «Non mi aspettavo una Georgia così, mi aspettavo che la Turchia potesse imporsi con più facilità. Una piacevole sorpresa»

