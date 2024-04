Un anno a festeggiare, il Napoli ha fatto la figura dei parvenu (Corsport)

Il dopo ha smentito un ventennio di crescita e solidità. Inglorioso per un club che invece ha rappresentato un modello. E ora c’è anche il film

Un anno a festeggiare, il Napoli ha fatto la figura dei parvenu. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Festeggiamenti durati settimane, mesi. Ancora proseguono se si pensa che tra un mese uscirà il film celebrativo della vittoria. Non c’è da offendersi quando qualcuno fa notare la disabitudine al successo. È nei fatti. Sia nella statistica (lo scudetto mancava da trentatré anni) sia nella reazione. Come se inconsapevolmente avesse fatto capolino il cupo presentimento che ce ne sarebbero voluti altri trentatré di anni per rivivere la stessa gioia.

Un atteggiamento che ha tradito una politica ventennale

È forse questa la sensazione più amara. La sconfitta più bruciante per il Napoli di De Laurentiis. Che è diventato campione d’Italia al termine di un cammino di crescita costante, in campo e in consapevolezza. Nell’ultimo decennio il Napoli è stato uno dei fiori all’occhiello del calcio italiano. Altrimenti non sarebbe stato fino all’ultimo in corsa per partecipare al Mondiale per club. Riuscire a qualificarsi al posto della Juventus avrebbe rappresentato una svolta storica, sarebbe stata la certificazione di un sorpasso. Magari non definitivo ma nemmeno estemporaneo. Lo scudetto del 2023 tutto è stato tranne che un colpo di fortuna. Eppure il dopo ha smentito un ventennio di solidità. Il dopo è stato tipico dei parvenu. Inglorioso per un club che invece ha rappresentato un modello per l’Italia del pallone. Prima di De Laurentiis, in Italia era considerato fantascienza coniugare i risultati sportivi con la solidità imprenditoriale. È stato lui a mostrare che invece si può.

Il film sullo scudetto del Napoli

Il film sulla stagione del Napoli 2022/23 culminata con la vittoria dello scudetto sarà disponibile dal 4 maggio e s’intitolerà “Sarò con te”. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 10 aprile, data scelta per omaggiare il numero della maglia di Maradona. L’elenco sale a breve disponibile su nexodigital.it.

Il trailer della pellicola è disponibile sui canali social ufficiali del Napoli.

🎬 “Sarò con te” – il film dello scudetto arriva sul grande schermo!

📌 Dal 4 maggio al cinema

🎟️ Biglietti in vendita dal 10 aprile

