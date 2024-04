Palladino: «Giochiamo contro 10 su 11 di quelli che hanno vinto lo scudetto, deve motivarci a fare bene»

A Dazn: «Zerbin titolare? L’ho visto bene in allenamento e ho preferito farlo partire dall’inizio perché sono sicuro che farà un’ottima prestazione »

Palladino, tecnico del Monza, parla a Dazn prima della partita contro il Napoli.

Può essere la partita che certifica il lavoro ottimo che state facendo?

«Quest’anno è stata la conferma di quanto abbiamo fatto di buono da inizio campionato. Deve essere un orgoglio per tutta la città di Monza. Siamo consapevoli che adesso dobbiamo alzare l’asticella, provando a mettere in difficoltà una squadra molto forte, con voglia di rivalsa».

Palladino: «Giochiamo con i giocatori dello scudetto, questa cosa ci deve motivare»

Vi aspettate un Napoli molto aggressivo?

«Sì, ci aspettiamo un Napoli che ha voglia di fare una grande partita. Sono 10/11 di quelli che hanno vinto lo scudetto, quindi hanno recuperato tutti i grandi campioni che hanno. Ma per noi deve essere motivazione per confrontarci contro questi grandi campioni».

Zerbin titolare

«Sai quando giochi da ex le motivazioni sono scontate. Ci teneva ad essere in campo in questa partita, come in altre. Questa settimana è partito con una carica ulteriore, l’ho visto bene in allenamento e ho preferito farlo partire dall’inizio perché sono sicuro che farà un’ottima prestazione».

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Calzona

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Zerbin, Mota; Djuric.

Allenatore: Palladino.

