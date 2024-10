Manfredi conferma l’interesse saudita per Napoli: «Gli arabi? Nelle prossime settimane saranno qui» 

Anche il Maradona tra gli obiettivi. «La ritrovata centralità internazionale della città rappresenta una grande opportunità per gli investitori»

Gaetano Manfredi ha parlato alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli nel centro di produzione Rai di Fuorigrotta. Il sindaco di Napoli, secondo quanto ha riportato Repubblica stamani, incontrerà gli arabi a maggio, e si potrebbe parlare anche dello stadio Maradona.

Manfredi: «Nelle prossime settimane arriveranno gli arabi a Napoli»

«C’è un grande interesse sulla città perché la sua crescita economica e la sua ritrovata centralità internazionale rappresentano una grande opportunità per tutti gli investitori internazionali. Ci sono continue missioni di grandi investitori internazionali che vengono a Napoli. Nelle prossime settimane ci sarà anche una missione del fondo saudita che verrà a Napoli. Anche questo è un riconoscimento di un ritrovato ruolo, di una ritrovata centralità della nostra città».

Gli arabi potrebbero investire sul Maradona (Repubblica):

Il presidente del Napoli non ne vuole più sapere dello stadio di Fuorigrotta ed è convinto di avere chance di costruire l’impianto a Bagnoli.

L’appeal ritrovato di Napoli conquista anche gli arabi. I rappresentanti di un noto fondo saudita sbarcheranno a maggio nel golfo. Obiettivo, investire nella città del boom turistico. Il programma della visita è in via di definizione. La delegazione sarà ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi con cui i contatti sono stati avviati già lo scorso anno e sono proseguiti. I settori che maggiormente attirano l’interesse del fondo saudita sono quello immobiliare (soprattutto per le residenze di lusso) e l’alberghiero in una città da record di visitatori dove però l’offerta di camera da alberghi ormai è inferiore alla richiesta. Ma non è solo il turismo a fare gola ai ricchi arabi.

Ma a c’è anche un altro interesse degli sceicchi su Napoli: quello sugli impianti sportivi e in questo ambito c’è molto da fare e viene da sé che il fondo arabo farà una attenta valutazione sullo stadio intitolato a Maradona. E il sindaco è pronto ad ascoltare chi potrebbe portare risorse fresche per rendere moderno e all’altezza degli altri impianti europei lo stadio dedicato al fuoriclasse argentino conosciuto e amato in tutto il mondo.

