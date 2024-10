Malagò apre a Sinner portabandiera alle Olimpiadi: «C’è anche la cerimonia di chiusura»

Il presidente del Coni:«C’è una regola non scritta in base a cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese»

A margine della giornata nazionale dell’impiantistica sportiva al Salone d’Onore del Coni, il presidente Giovanni Malagò apre alla possibilità che Jannik Sinner possa fare il portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024: «C’è una regola non scritta in base a cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese, ma ci sono anche i portabandiera alla fine dei Giochi»

È chiaro che al momento Sinner è un emblema importante per il tennis italiano, numero due al mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Miami e in questo senso si è espresso Malagò

«Sinner sta riscrivendo la storia. Siamo prima di tutto orgogliosi del suo atteggiamento oltre che dei suoi risultati sportivi. Da subito il Coni, ma in generale tutto l’ambiente sportivo, è stato felice nel leggere e sentire questa sua voglia di fare bene a Parigi. C’è un elemento che fa capire la sua intelligenza, perché anche i tornei più prestigiosi, che sono i 4 Slam, ci sono tutti gli anni, mentre i Giochi arrivano una volta ogni 4 anni, quindi devi essere in forma in quel determinato momento»

