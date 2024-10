Luxuria: «Non ho accoltellato alle spalle la Blasi, il coltello lo uso solo per affettare il pane» (Corsera)

Il Corriere della Sera ha intervistato Vladimir Luxuria che, scelta direttamente da Pier Silvio Berlusconi, da lunedì conduce su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco, ha fatto fuori Ilary Blasi…

«Ma no. Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me».