De Laurentiis ha chiesto a Calzona di restare come vice allenatore del prossimo Napoli (Repubblica)

De Laurentiis avrebbe chiesto a Calzona di restare nello staff tecnico come vice allenatore del Napoli.

De Laurentiis vuole ancora Calzona nello staff. Rinnovato Sinatti

È quello che riporta “Repubblica“:

L’allenatore calabrese ha ricevuto da De Laurentiis l’offerta per restare nello staff tecnico (di cui continuerà a far parte il preparatore atletico Francesco Sinatti, contratto già rinnovato) pure in futuro, di nuovo però con il ruolo di vice e senza il doppio incarico di ct della Slovacchia. Se ne riparlerà più avanti, non prima di maggio. Le grandi manovre per la panchina non dovranno condizionare il finale di campionato e dall’elenco dei possibili candidati si è sfilato l’avversario di oggi pomeriggio, Raffaele Palladino.

Il Napoli ha salutato definitivamente la possibilità di qualificarsi per la prossima Champions. la matematica lascia ancora qualche speranza, ma lo stesso Calzona è stato chiaro. Ora comincia la rincorsa per le restanti possibilità di giocare in Europa nella prossima stagione e proprio per questo i calciatori dovranno impegnarsi al massimo. È stato il tecnico a chiederlo, come riporta il Corriere dello Sport

“Il Napoli ha virtualmente salutato la Champions dopo la sconfitta con l’Atalanta e domenica a Monza comincerà l’inseguimento a quel che resta: l’Europa League o la Conference League.

Calzona ha chiesto ai suoi di rispettare il finale e anche il popolo. Che poi altro non è se non un richiamo all’orgoglio personale: gente come Osi, Kvara, Zielinski, Anguissa e così via hanno storie, talenti e potenziali tali da obbligare a chiudere a testa alta un anno da dimenticare”

