Bari, rischio Serie C senza passare dai play out. Iachini peggio dei suoi predecessori (Tuttosport)

8 punti in 9 partite, il passo è sconfortante ma non sarebbe giusto addossare all’allenatore tutte le responsabilità della stagione

Tuttosport suona l’allarme Bari. Il club allenato da Iachini rischia seriamente di finire in Serie C, senza nemmeno passare dai play out. Al momento si trova al quindicesimo posto in classifica con 35 punti. Sabato la sfida con la seconda della classe, il Como. “Allarme Bari, anzi sos: di questo passo, la Serie C, lasciata solo due anni fa, è dietro l’angolo“.

Il Bari rischia di ritrovarsi in zona retrocessione diretta

Sabato quindi il Bari si gioca gran parte delle possibilità di rimanere in Serie B anche il prossimo anno. A Como, Iachini dovrà ritrovare i tre punti.

“Forse la trasferta più complicata che possa esserci, in casa del Como di Roberts (e Fabregas), coi lariani che sembrano la squadra più in palla per la conquista del secondo posto, l’ultimo a garantire la promozione diretta. Oggi il Bari, con gli stessi punti di Cosenza e Spezia, di fatto è in zona playout, col rischio teorico, alla fine della 33ª giornata, di trovarsi anche fra le tre squadre che retrocederebbero direttamente. A preoccupare parecchio la piazza barese, è il passo sconfortante che sta tenendo la squadra con Iachini, terzo allenatore stagionale dopo Mignani e Marino. Con lui, in sella dal 6 febbraio, sono arrivati solo 8 punti in 9 uscite“.

Iachini da quando siede sulla panchina barese ha collezionato soltanto due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte:

“Da tempo si segnala come Iachini stia andando peggio dei due predecessori, dopo la sconfitta di venerdì scorso con la Cremonese la società ha valutato la sua posizione, lasciandolo però alla fine ancora in carica, ma chissà per quanto ancora. Iachini ha firmato fino al 2025, contratto che però, a quanto pare, si chiuderebbe a fine stagione in caso di retrocessione. Ma non sarebbe giusto addossare a lui tutte le responsabilità di una stagione nata male e che rischia di finire peggio“.

