Marchetti (Sky): «Per il Napoli il quinto posto è ancora possibile, solo il Bologna è irraggiungibile»

A Radio Marte: «deve però migliorare la fase difensiva. Calzona dovrà continuare nel restituire certezze alla squadra».

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del match tra Napoli e Juventus, vinto dagli azzurri domenica per 2-1:

«Il Napoli visto con la Juve ha da migliorare la solidità in fase difensiva, che sarà fondamentale anche a Barcellona dove gli azzurri sono chiamati a vincere. Calzona dovrà lavorare in fretta per continuare il percorso in Europa; il quinto posto non è più così lontano».

La zona Champions per il Napoli non è lontana:

«Al momento solo il Bologna sembra irraggiungibile: è una squadra solida che ha vinto a Bergamo. Al momento sembra difficile ipotizzare un crollo dei rossoblù. Calzona dovrà continuare nel lavoro di restituire certezze alla squadra, attraverso principi di gioco chiari e più vicini al Napoli e attraverso la fiducia a Kvara e Osimhen, indispensabili per il Napoli».

Il giornalista aveva già parlato degli azzurri prima del match contro la Juventus

A Radio Marte aveva dichiarato:

«De Laurentiis si è voluto tenere le mani libere per programmare meglio la prossima stagione. Il punto nodale è l’allenatore: è da lì che si deve partire. Il presidente, tuttavia, dovrà decidere anche sulla dirigenza. Più probabile la permanenza di Calzona o l’arrivo di uno tra Palladino, Farioli, Cioffi o Italiano? Scommetterei maggiormente sull’arrivo di Italiano, che è seguito da tempo ed ha già dimostrato di saper fare bene in piazze importanti, quindi ha più esperienza degli altri. Farioli ha stupito in Francia, Palladino ha fatto due buone stagioni in Serie A e Cioffi ha ridato un’anima all’Udinese, ma per loro il salto potrebbe forse essere troppo alto».

«Per il dopo Osimhen all’orizzonte ci sono diversi nomi. David è un ottimo giocatore, non a caso Inter e Juventus lo hanno seguito per diverso tempo, però costa abbastanza. Zirkzee, in questo momento, è il sogno proibito di tutti ed anche il Napoli è interessato, ma la situazione contrattuale è particolare: c’è un’opzione abbastanza complessa a favore del Bayern, che può averlo pareggiando altre offerte. Il giocatore olandese avrà la fila fuori la porta e quindi avrà la possibilità di scegliere. Osimhen sarà venduto in estate, ma bisogna trovare chi paghi la clausola e soddisfi i parametri economici imposti dal Napoli per il trasferimento del suo numero nove. Qualcuno lo farà, la pagherà, perché ci sono pochi grandi bomber aggredibili sul mercato. Si parla tanto del Paris Saint-Germain, in particolare».

