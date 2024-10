“In Italia e in Francia pompano Leclerc, cosa che dà fastidio a Sainz”, Marca e la prima fila dello spagnolo

Ancora una volta lo spagnolo è più felice dello strombazzatissimo monegasco solo quinto. Hamilton ancora più dietro

Questa mattina le prove ufficiali del gp d’Australia. Sainz partirà in prima fila al fianco di Verstappen. Marca sottolinea l’ottima prestazione di Carlos Sainz. Il pilota Ferrari, che il prossimo anno lascerà il sedile ad Hamilton, è arrivato in qualifica davanti al britannico e davanti al compagno di squadra Leclerc che si è piazzato solo quinto. In seconda fila Perez e Norris. Solo Verstappen ha fatto meglio di lui.

Sainz ancora davanti a Leclerc, nonostante l’intervento chirurgico

Scrive Marca:

“A soli 15 giorni dall’intervento chirurgico di appendicite, il pilota della Ferrari è stato l’unico in grado di tenere testa a Max Verstappen e minacciare la sua nuova pole position. L’olandese sembrava in difficoltà, ma in Q3 ha compiuto un giro incredibile, conquistando il primo posto, il 35esimo della sua carriera, con il quale potrà dominare fin dal via la gara”.

In Spagna sottolineano come sia appena tornato dall’intervento all’appendicite e, senza particolari allenamenti, si sia piazzato davanti a Leclerc.

“Ancora una volta davanti a Leclerc (quinto, ndr), che non ha fatto altro che cercare di dare la caccia a un fantasma per tutta la qualifica. In Italia e in Francia appenderanno lo stendardo dell’eroe monegasco, che è proprio ciò che più intimamente dà fastidio a Carlos. Personalmente vanno molto d’accordo, perché Charles è un ragazzo fantastico, ma negli anni gli hanno messo addosso aspettative che vanno guadagnate in pista giorno per giorno e che a volte ostacolano lo stesso Leclerc“.

Le qualifiche di Melbourne

A Melbourne Max Verstappen tira fuori il giro perfetto e si qualifica in pole position. Qualcosa però nella Red Bull comincia a scricchiolare. Se non fosse stato per il campione del mondo, Sainz poteva ambire alla pole. L’altro della Red Bull, Perez, ha chiuso terzo ma verrà penalizzato per “impeding”. Partirà dalla sesta piazza. Scalano così Norris e Leclerc, che avevano chiuso la Q3 rispettivamente in quinta e sesta posizione. Notte fonda per Hamilton che viene eliminato in Q2. Per l’inglese, futuro pilota della Ferrari, solo l’undicesima piazza.

