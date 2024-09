Ibrahimovic ironizza sul Milan: «Il vero proprietario sono io, ma è un segreto»

A Striscia la notizia, in onda questa sera: «C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario è RedBird».

Zlatan Ibrahimovic è stato beccato da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia per parlare dell’indagine che ha coinvolto il Milan sulle presunte irregolarità del passaggio di proprietà tra il fondo Elliott e RedBird. L’ex calciatore rossonero ha dichiarato:

«Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto» (ride) «C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird».

L’intervista andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20:35.

RedBird risponde all’inchiesta sul Milan

RedBird risponde all’inchiesta della Procura di Milano sulla cessione del Milan. Lo fa con una nota diffusa da un portavoce di RedBird con la quale afferma che il Milan è totalmente controllato dalla società di Gerry Cardinale. Solo 0,07% è in mano ai singoli azionisti italiani tifosi del Milan.

“RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club. L’idea che RedBird non possieda e non controlli l’AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti, compresi quelli che presumibilmente sono alla base dell’indagine”.

E ancora:

“Quando abbiamo assunto il controllo del Club dopo il closing, Elliott ha fornito un prestito a RedBird con scadenza a tre anni e nessun diritto di voto. Il nostro obiettivo è riportare il Milan ai vertici della Serie A e del calcio europeo – tutto il resto toglie tempo al raggiungimento di questo obiettivo. Non sono in corso discussioni con alcun investitore che potrebbe esercitare un controllo sul Club. RedBird è il proprietario di controllo di AC Milan e tale rimarrà”.

«Io sono un ex giocatore, ero con questi ragazzi fino a qualche mese fa. C’è un enorme rispetto tra noi e, ovviamente, la situazione è cambiata con il ruolo che ho oggi. Bisogna prendere decisioni non facili, non essere amico, per il bene del team, del club e per il futuro. Devo aiutare in un modo diverso. Sono fiducioso per il futuro: è una squadra giovane, bella, si può vincere, la squadra sta migliorando, sta crescendo il management intorno; ci sono differenti mentalità, differenti opinioni».

