Hamsik, l’entourage: «Sarà più facile tornare a Napoli se De Laurentiis terrà Calzona»

A Radio Crc: «Calzona ha prolungato con la Slovacchia fino al 30 dicembre 2025. Hamsik vuole tornare a Napoli, l’idea c’è e chissà se si avvererà».

Martin Petras, entourage di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Crc della Slovacchia:

«Lobotka migliore slovacco dell’anno? Se lo merita per l’annata disputata col Napoli. C’è una tradizione per gli slovacchi perchè quando giocano a Napoli vincono questo titolo. Calzona ha prolungato il contratto fino alla fine delle qualificazioni per i Mondiali, ossia il 30 dicembre 2025. Se la Slovacchia si qualificherà ai Mondiali, mi pare che Calzona avrà un’opzione per allenare fino alla fine dei Mondiali».

Hamsik vicino al Napoli:

«Hamsik è stato vicino a Napoli anche stavolta, poi alla fine non è arrivato, ma si prova sempre a riportarlo. In Slovacchia ha tante cose, non può fare la valigia e partire da un giorno all’altro, certe cose vanno programmate. Però, quella di tornare a Napoli è un’idea che magari un giorno si avvererà. Ipoteticamente, se dovesse De Laurentiis decidere di tenere Calzona a Napoli trovando un accordo con la Federazione Slovacca, sono convinto che il mister proverà a portare Marek con sé».

Modugno: «520 presenze con la maglia del Napoli, 120 gol. Solo Mertens ti ha superato…»

Hamsik: «Molto orgoglioso, si vede che la gente di vuole bene».

M: «L’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, lo senti tuo? A voi mancava solo quello…»

H: «Non l’ho sentito mio, ma l’ho sentito per la città che se lo merita. L’ultimo anno di Sarri è stato un peccato. Quella squadra meritava, per il calcio espresso e per l’emozione che dava a tutti».

M: «Cosa è accaduto quest’anno al Napoli?»

H: «Tante cose insieme quest’anno, forse un cambio di allenatore non programmato. Il Napoli è quasi però la stessa squadra dell’anno scorso, mi dispiace vederla in questa situazione ma c’è sempre la qualità per risalire. Spero che combatta per Champions e per le zone alte della classifica».

