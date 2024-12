Sarri: «Giochiamo ogni 3-4 giorni da settimane, contro la Fiorentina sarà un match difficile»

A Sky Sport: «La Lazio non andrà in Champions tutti gli anni. Dobbiamo ragionare partita dopo partita senza esaltarci troppo per una vittoria».

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina:

«Non è neanche facile capire come arriviamo fisicamente a questa partita. Stiamo giocando ogni 3-4 giorni ormai da settimane. Penso che l’aspetto mentale conti tanto… Io credo che siamo pronti».

Sulla Champions:

«La Lazio non andrà in Champions tutti gli anni. Dobbiamo ragionare partita dopo partita senza esaltarci troppo per una vittoria o avere troppo dispiacere per una sconfitta».

Sul match contro la Fiorentina:

«Ci aspetta una partita difficile, perché affrontiamo una squadra che ha la nostra stessa forza dal punto di vista tecnico».

Sarri aveva rilasciato delle dichiarazioni anche sugli orari dei match

Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri si è lamentato del calendario della Lazio:

«Andiamo avanti partita dopo partita senza guardare niente e nessuno. Ringraziamo la Lega per averci teso un’altra imboscata con due partite di fila alle 12.30 dopo un derby e una gara col Bayern. Oggi l’obiettivo è la partita. Bisogna vedere le situazioni, dobbiamo stringere i denti e andare avanti senza alibi. Il Bologna è la squadra che ha più palleggio e possesso e che resta equilibrata. Sarà una gara difficilissima».

La Lazio aveva perso contro il Bologna

Ogni giorno nella savana calcistica un capiscer si sveglia e ci spiega la fondamentale importanza della costruzione da dietro. Che i poveri di spirito come noi non sono in grado di afferare. La costruzione da dietro apre i polmoni. Riduce il tasso di colesterolo e trigliceridi. Favorisce la pace nel mondo. Riduce il buco dell’ozono. E, en passant, fa perdere le partite di questo sport ancora chiamato calcio. Ma, attenzione, succede che a volte la costruzione da dietro funzioni. Così come due volte al giorno un orologio rotto porta l’ora esatta. Ecco, è in quel momento che i capiscer raggiungono l’orgasmo. Per tutto il resto, è una vita grama.

