De Siervo: «Serie A più interessante degli altri campionati in cui vince sempre lo stesso club»

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini “Calciatori 2023-2024” è intervenuto sulle polemiche riguardanti il Var che si sono accesse, ancora una volta, in relazione alle sfide delle due squadre in lotta per il titolo, Inter e Juventus. I rispettivi match contro Hellas Verona e Salernitana hanno prodotto situazioni arbitrali che hanno fatto discutere, con particolare attenzione proprio sull’attività del VAR.

«La Serie A sta cercando di rimanere vicino ai propri tifosi. E lo ha fatto tra gli altri anche con questo centro VAR tanto discusso in queste ore, ma è un elemento di logica e di analisi che ci appartiene e che continuiamo a supportare, bisogna dare il massimo del supporto agli arbitri».

La Serie A più interessante degli altri campionati

«Abbiamo la fortuna di vedere un campionato sempre più interessante rispetto ai campionati stranieri in cui vince sempre lo stesso»

Inter – Verona, l’arbitro Fabbri e il Var Nasca verranno fermati

Secondo SportMediaset arbitro e Var saranno fermati da Rocchi

“La direzione di gara di Inter-Verona continua, e continuerà a lungo, a fare molto rumore. In particolare l’operato dell’arbitro Fabbri e del Var Nasca. Secondo quanto si apprende, visto quanto successo in campo e le successive bordate del ds dell’Hellas Sogliano a fine partita, entrambi verranno fermati per le prossime gare. Per l’Aia, nel dettaglio, non aver sanzionato l’intervento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore netto.

Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione da parte dei vertici arbitrali, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Appena rientreranno, comunque, resteranno sotto osservazione. Di certo, il loro operato non è per niente piaciuto, anche per qualche precedente spinoso”

