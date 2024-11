Bocciato Marinelli l’arbitro di Juventus-Empoli: fischia la fine mentre l’Empoli sta tirando a porta vuota

Il Corsport gli dà 5, non aveva visto il fallo da espulsione di Milik e nel finale rischia di fare la frittata

Juventus-Empoli, l’arbitro Marinelli fischia la fine mentre l’Empoli sta tirando a porta vuota. Lo ricorda il Corriere dello Sport nella rubrica dedicata alla moviola.

Ecco cosa scrive il Corsport con Edmondo Pinna che assegna 5 al direttore di gara Marinelli.

Per la serie: come provare a complicarsi la vita. Diversi errori (che nascondono altre piccole defaillance) che macchiano la sua gara. Ma il rosso per Milik doveva vederlo lui, in area della Juve c’è un fallo su Gyasi clamoroso e il timing per fischiare la fine sul tiro di Cancellieri è orrendo (fischia mentre il giocatore sta tirando, fosse entrata… ): per sua fortuna non è successo nulla, altrimenti sarebbe stata dura. Insufficiente.

Entrata di Milik da rosso, Marinelli in campo lo ammonisce solo



Milik perde il pallone, si allunga, salta anche per accelerare l’arrivo sul pallone stesso ma con la gamba tesa e piede a martello colpisce (grazie al Cielo, senza conseguenze) Cerri: Marinelli in campo opta per un salomonico giallo (magari condizionato perché eravamo al 16’…), Doveri al VAR lo chiama all’OFR: netto, rosso da fare in campo.

Non era rigore

La Juve si lamenta per un tocco di braccio di Ismajli su rinvio di Luperto: sinistro al corpo, mai rigore. Il problema è che appena prima, nel tentativo di colpire il pallone il rovesciata, Alex Sandro aveva colpito Gyasi alla gamba, fallo chiaro non sanzionato. Perché complicarsi la vita?

Il voto al Var: Doveri 6,5. Non era difficile pizzicare quel rosso.

Milik espulso dopo 18 minuti, l’arbitro talpa de Le Iene fa subito effetto.

Juventus-Empoli sembrava una pura formalità per la squadra di Allegri. I fatti smentiscono le previsioni. Dopo un quarto d’ora i bianconeri rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Milik che è entrato col piede a martello. In un primo momento il polacco è ammonito, poi l’arbitro Marinelli viene richiamato al Var (Doveri con assistente Valeri) e dopo una breve discussione l’ammonizione viene convertita in espulsione.

I maligni potranno dire che sono le prime conseguenze delle denunce dell’arbitro talpa a Le Iene. Di fatto è andata così. Servizio tv che ha scosso il mondo del calcio. Le denunce sull’utilizzo irregolare del calcio hanno lasciato strascichi, anche se per il momento i club non sono passati all’azione. Gli juventini ovviamente stanno già parlando sui social di Marotta League alludendo al peso politico del presidente in pectore dell’Inter.

ilnapolista © riproduzione riservata