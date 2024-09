Vlahovic: «Osimhen è un campione, ma io non ho niente da invidiare a nessuno» (Gazzetta)

Ama il basket come Allegri, ma non possono giocare «Alla Continassa hanno tolto il canestro, ma Allegri sa che quando vorrà potrà sfidarmi»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic che è andato a segno realizzando la rete nell’1-1 con l’Inter, un gol importante che arriva dopo 71 giorni di astinenza per lui. Le parole dell’attaccante alla Gazzetta dello Sport:

«Non avevo ansia per il digiuno dal gol, non mi lascio condizionare. Sappiamo di essere forti, il pareggio contro la favorita per lo scudetto ci dà ancora più convinzione».

Sul sogno scudetto?

«La priorità è tornare in Champions, poi vediamo. Ogni calciatore ha sogni e obiettivi, personali e di squadra. Io voglio aiutare di più la squadra, e lavoro tutti i giorni per farlo; se vuoi diventare un top player devi sistemare i difetti. Con l’Inter la miglior partita? Posso fare ancora meglio»

Se non avesse fatto il calciatore sarebbe diventato medico

«Dopo le elementari mia madre desiderava che io facessi un doppio percorso, giocare a calcio sì ma senza tralasciare la scuola. Ho frequentato un istituto che ti prepara per studiare medicina, poi sono entrato in prima squadra e non ce l’ho fatta più, perché era molto complessa. Mi sono iscritto a una scuola normale per finire le medie, avevo già deciso che cosa avrei fatto da grande»

Vlahovic ha una grande passione per il basket che condivide con Allegri, ma i due non possono più giocare

«Alla Continassa hanno tolto il canestro, ma Allegri sa che quando vorrà potrà sfidarmi»

Parlando degli altri attaccanti della serie A e in particolare di Lautaro che ha realizzato 8 gol più di lui, ha risposto

«Non vorrei fare paragoni perché vilivamo contesti diversi. È un campione del mondo e posso solo complimentarmi. Lui, Osimhen e Giroud sono grandi attaccanti, io però credo in me stesso e non ho nulla da invidiare a nessuno»

Sul rinnovo

«Ho ancora due anni e mezzo di contratto, sono molto contento di stare qui e non abbiamo fretta. Ma Giuntoli e il mio agente stanno già parlando»

