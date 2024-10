Pogba, slitta il processo davanti al Tribunale nazionale antidoping (Sport Mediaset)

I legali del francese hanno chiesto il rinvio a non prima del 15 febbraio. Il Tribunale ha accolto la richiesta rimandando a data da destinarsi l’udienza

Rinviato il processo per doping di Paul Pogba. Il centrocampista, ormai un ex della Juve, aveva fatto richiesta tramite i suoi legali di rinviare il processo a non prima del 15 febbraio. Oggi il Tribunale nazionale antidoping ha accolto la richiesta del francese.

Pogba è stato squalificato per doping dopo un controllo avvenuto il 20 agosto, dopo il match contro l’Udinese. Gli esami sull’urina del francese hanno evidenziato la presenza di una sostanza simile al testosterone. Le controanalisi hanno confermato che si trattava del cosiddetto “ormone della crescita”. A dare la notizie è Sport Mediaset che precisa: “Il Tna, si apprende, ha accolto la richiesta rimandando a data da destinarsi l’udienza inizialmente fissata il 18 gennaio“.

Pogba, il 18 gennaio il processo e potrebbero esserci periti scientifici (Gazzetta)

Paul Pogba verrà processato dal Tribunale nazionale antidoping il 18 gennaio alle 14:30, all’interno dello stadio Olimpico di Roma, dopo la positività al testosterone. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Davanti al Tna (Tribunale nazionale antidoping) il Polpo e il suo pool di legali inglesi cercheranno prima di tutto di dimostrare l’assenza di dolo, circostanza che se ritenuta credibile dai giudici, abbasserebbe il rischio di sanzione a due anni. Poi dovrà convincere i giudici dell’esistenza di alcune attenuanti, probabile che in aula arrivino anche periti scientifici. Da quando è stato sospeso, Pogba ha contatti sporadici con la Juventus e continua a tenersi in forma sfruttando la palestra e la piscina della sua abitazione sulle colline torinesi”.

LA PROCURA ANTIDOPING HA CHIESTO 4 ANNI DI SQUALIFICA:

Paul Pogba rischia 4 anni di squalifica. Secondo quanto scrive Lapresse, la procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il centrocampista della Juventus. Come paventa il Corriere della Sera, la squalifica potrebbe determinare la fine della carriera di Pogba: Se non è la fine della carriera, a trent’anni suonati lo scorso marzo, è la fine delle ambizioni, e dei sogni, per uno che, con la testa a posto e le scarpe sul prato, aveva fatto sognare. Lui, nella sostanza, ammise la sciocchezza, già davanti ai dirigente e allo staff medico bianconero, basito: «Ho preso questo integratore – la spiegazione, in pratica – sulla cui confezione c’era proprio l’avvertimento per doping». Consiglio di un medico di Miami, solo l’ultimo dei tanti “amici” che hanno malamente influenzato la carriera del francese, negli ultimi tempi.

