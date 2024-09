Napoli, si cerca un centrocampista per gennaio: nel mirino c’è Kjaergaard (Tmw)

Centrocampista danese di 20 anni, di proprietà del Red Bull Salisburgo. In questa stagione ha totalizzato 15 presenze, due gol e cinque assist

Il Napoli potrebbe muoversi durante il mercato di gennaio. Primo obiettivo è puntellare il centrocampo visto che Anguissa sarà impegnato con la Coppa d’Africa, così come anche Osimhnen.

Secondo Tuttomercatoweb, tra i nomi studiati dal club di De Laurentiis c’è anche Maurits Kjaergaard, centrocampista del Salisburgo. Scrive Tmw:

“Il Napoli continua il casting per il nuovo centrocampista da prendere a gennaio. Così nel mirino c’è finito anche Maurits Kjaergaard, ventenne danese di proprietà del Red Bull Salisburgo. È considerato come un possibile predestinato, sin dal suo acquisto, quattro anni fa, dal Lingby: una cifra vicina ai 2,7 milioni di euro, un investimento importante per chi aveva solamente sedici anni. Poi il consueto prestito al Liefering, la società satellite del Salisburgo“.

Secondo Transfermarkt, per portarlo a Napoli, De Laurentiis dovrà offrire una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Kjaergaard in questa stagione ha totalizzato 15 presenze condite da due gol e cinque assist. Per il momento però il giovane danese ha visto poco il campo a causa di un infortunio alla spalla.

Il Napoli lo segue da tempo, insieme anche ad altri nomi come ad esempio quello di Samardzic. Ieri la Gazzetta parlava del giocatore dell’Udinese come di un concreto obiettivo del Napoli per gennaio.

“Per rinforzare il centrocampo si è tornati su un vecchio obiettivo, il serbo dell’Udinese Lazar Samardzic, che in estate sembrava stesse andando all’Inter ed è seguito anche dalla Juventus. Come caratteristiche lo slavo è più vicino a Zielinski che ad Anguissa, ma considerando che il polacco è in scadenza di contratto e ha diverse pretendenti per il futuro, il Napoli deve pensare anche all’eventualità che non firmi il rinnovo in azzurro, dopo oltre sette anni.

La scelta Samardzic sarebbe un investimento importante (oltre 20 milioni) per il futuro visto che sulla mezzala dell’Udinese sono in tanti pronti a scommettere. Tra l’altro il classe 2001 ha già una certa confidenza col Maradona, visto che ha segnato due gol in casa del Napoli: nel novembre 2022 e poi nel settembre scorso. Quest’ultimo un gol decisa- mente d’autore per velocità, tecnica e ottima scelta di tempo in slalom in mezzo alla difesa azzurra”

