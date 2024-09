Mazzarri: «Osimhen non ha i 90 minuti nelle gambe, vediamo come gestirlo»

A Dazn: «qui la gente mi vuole bene, ho provato forti emozioni non posso nasconderlo, ho avuto la sensazione di ritornare a casa»

Mazzarri a Dazn prima Napoli-Inter.

«Pensavo dopo 23 anni di carriera non provare queste sensazioni, la gente mi vuole bene, ho provato forti emozioni non posso nasconderlo, ho avuto la sensazione di ritornare a casa.

Purtroppo s’è fatto un esordio molto bello contro l’Atalanta ma si è perso subito dei giocatori, Natan ha potenzialità importanti e può fare bene anche in quel ruolo».

Mazzarri: «Osimhen non ha i 90 minuti, dobbiamo vedere come gestirlo, è un valore aggiunto e spero che lo faccia vedere da oggi. Per quanto riguarda le cose societarie, contrattuali, preferisco non parlare. So che il ragazzo è stimolato, sta bene qua, penso che possa fare grande gara già da oggi».

In sole due partita il Napoli è rifiorito con Mazzarri (Corsport)

Il Corriere dello Sport torna ad analizzare la sfida del Napoli contro il Real Madrid al Bernabeu e lo fa senza fermarsi alle apparenze. Prova ad andare al di là del risultato che dice 4-2 per i Blancos e conta gli indizi che confermano che il Napoli di Mazzarri può credere in se stesso

“Raccontano le statistiche, che a modo loro orientano, di 20 tiri del Real contro 11 del Napoli, di un possesso palla tutto sommato democratico (54% a 46%), di una partita che si è rivoltata contro a 6 minuti dalla fine, che è stata archiviata al 94’, che ha avuto vari momenti, belli e brutti come in qualsiasi gara, e pure occasioni che restano lì a lusingare l’anima”

Nonostante i risultati, che non sempre spiegano tutto, Mazzarri ha rivitalizzato il Napoli passando per i suoi uomini chiave, Anguissa, Di Lorenzo, Osimhen e Kvara. Ma ha anche lavorato sulla panchina, quella stessa che ha reso grande il Napoli di Spalletti con le sostituzioni sempre azzeccate.

“a Madrid è ricomparso il “vecchio” Cholito, lo ha fatto seguendo il proprio istinto naturale, segnando e poi sfiorando pure il raddoppio”

Il Napoli sa finalmente quello che vuole e proverà a prenderselo contro l’Inter di Inzaghi

“Il Napoli sa cosa vuole, sta cercando il modo in cui prenderselo – magari avvicinandosi agli standard dell’anno scorso – e intanto va a sfidare l’Inter per tentare di riaprire il proprio campionato con un attacco che ha ricominciato ad essere se stesso”.

