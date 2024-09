A Geo Team: «Ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora mi sento molto felice qui»

Kvara sul futuro: «Il Real è stata una passione dell’infanzia, ora sono concentrato sul Napoli»

Kvaratskhelia parla di futuro e della sua situazione a Napoli in una dichiarazione che ha lasciato a Geo Team.

Sul suo sogno di giocare al Real:

«Prima di tutto posso dire che in questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra. Per quanto riguarda il Real Madrid, posso affermare che è stata una passione della mia infanzia. In questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Ci sono partite importanti davanti, è una stagione importante. Mi sento molto felice a Napoli. Per quanto riguarda il futuro, ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora mi sento molto felice qui a Napoli».

Come mai non ha festeggiato il gol all’Atalanta:

«Ci sono state molte circostanze. Inoltre, ciò che è successo ultimamente con la squadra è stata una situazione difficile per me. Per quanto riguarda quel gol contro l’Atalanta, c’è stata una situazione in cui pensavo potesse essere un fuorigioco. Ci tengo a sottolineare che ogni gol mi regala grandi emozioni, felicità»

Cosa si sono detti lui e Spalletti:

«Lui ha scherzato, dicendo se volevo giocare nella Nazionale italiana. Gli ho detto che sarei stato molto felice di lavorare con lui. Ovviamente gioco per il mio paese. Lui è molto bravo. È un allenatore fantastico. Vorrei sottolineare le sue qualità umane. Sono stato felice di vederlo. Sono stato felice di vederlo e voglio augurargli ogni successo agli Europei»

La Gazzetta oggi ha attaccato l’intesa tra Kvara e Osimhen:

L’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia è stata immediata, come se i due si conoscessero da sempre, eppure quell’armonia che ha ispirato uno storico tricolore adesso sembra un ricordo”.

Scrive così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta il dito sulla coppia d’attacco del Napoli che venerdì si troverà a dover affrontare la Juventus

ilnapolista © riproduzione riservata