Calzona: «Sarri un maestro, ma non fa complimenti. È fatto così»

Lazio–Napoli, stagione 2017- 2018, finì 1-4, abbiamo appena controllato: gol di de Vrij per la Lazio, poi Koulibaly, Callejon, Mertens e rigore di Jorginho. Ma cosa significa giocare bene, mister?

“Un’azione costruita con criterio, cercando di mettere in difficoltà l’avversario, sfruttandone i punti deboli, arrivando alla conclusione in porta nel minor tempo possibile. Per me il bel calcio è questo qui”.