Tudor disse: «Vlahovic è più forte di Osimhen», e lo confermò dopo i due gol subiti da Victor

Prima e dopo Verona-Napoli del 2022. «Se chiedessimo a dieci giornalisti in sala stampa, nove direbbero che Vlahovic è più forte di Osimhen»

Tudor è vicino al Napoli. Aurelio De Laurentiis dovrebbe ingaggiarlo oggi, dovrebbe essere lui il successore di Garcia. Un po’ perché non ci sono alternative. Un po’ perché è un allenatore interessante che ha fatto bene sia a Verona sia a Marsiglia. È giovane, energico, sembra poter essere quel che ci vuole a Napoli e al Napoli in questo momento.

Nel marzo 2022, alla vigilia di Verona-Napoli, Tudor pronunciò una frase che sicuramente si rimangerà quando verrà a Napoli, dirà di aver cambiato idea.

A precisa domanda: secondo te Osimhen è il più forte attaccante della Serie A? Lui rispose così:

«No, Osimhen è un giocatore forte ma il più forte secondo me è Vlahovic».

La partita finì 2-1 per il Napoli e Osimhen segnò una doppietta. E in conferenza post-partita Tudor sorrise alla domanda del collega di Sky Massimo Ugolini se lui avesse cambiato idea dopo i due gol di Victor e rispose così:

«Secondo lei chi è più forte?» replica Tudor e quando Ugolini dice: «Sono due attaccanti diversi», lui prosegue:

«Non esiste quello nello sport, non esiste dire che sono diversi, sono due attaccanti centrali. Se noi in questa stanza chiediamo a dieci persone chi è più forte, in nove dicono che è più forte Vlahovic. Il che non toglie niente a Osimhen che è un fuoriclasse e io l’ho già detto. Voi riportate che ho detto che Vlahovic è pià forte di lui ma non dite che per me Osimhen è uno tra i più forti. Io lo so che anche lei pensa che Vlahovic sia più forte, glielo leggo negli occhi».

TUDOR E LA DIFESA A TRE (CORSPORT)

Tudor gioca con la difesa a tre, ha lavorato alla Juve e al Verona con Simeone.

Lo scrive il Corriere dello Sport.

La situazione, nella sua complessità, è piuttosto definita: Aurelio voleva Conte, che però ha declinato, preferisce un progetto nuovo di zecca; e così s’è rivolto a Tudor, 45 anni, un passato all’Udinese, al Verona e all’Hajduk Spalato, poi da vice di Pirlo alla Juve, di nuovo al Verona e nella scorsa stagione all’Olympique Marsiglia. Tudor di base adotta la difesa a tre: 3-4-3, 3-4-2-1 e così via. Ma nel calcio è una questione di sistemi, mica di numeri, e lui è un allenatore sveglio, giovane, pratico; ex calciatore (di ottimo livello), ha lavorato con Simeone a Verona e conosce le storie di spogliatoio. E ha carattere, personalità, idee: tutto ciò che serve al Napoli talentuoso ma depresso di questo periodo. De Laurentiis gli ha prospettato 7 mesi di contratto, fino a giugno, con opzione di rinnovo fino al 2025 a favore del club. Igor non ha accettato al buio ma neanche rifiutato: sta riflettendo, ovviamente. Il Napoli è una chance enorme, è la squadra campione d’Italia, il regno di Osi e Kvara, Jack e Di Lorenzo.

