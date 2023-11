Tudor al Napoli, 2 milioni netti per sette mesi. Oggi la firma (Gazzetta)

Opzione unilaterale di riconferma per la società con un ingaggio sino a giugno 2025 di 3 milioni netti. Adl deve sciogliere la riserva

Tudor al Napoli, 2 milioni netti per sette mesi. Oggi la firma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Tudor ha detto sì al Napoli e oggi il tecnico croato potrà firmare il nuovo contratto che lo legherà al club azzurro, col presidente Aurelio De Laurentiis che si è tenuto l’ultima parola prima dell’ok definitivo, alla fine di una giornata molto intensa a Roma.

Tudor ha comunque accettato 7 mesi di contratto (per circa 2 milioni netti) e un’opzione unilaterale di riconferma per la società con un ingaggio sino al giugno 2025 di 3 milioni netti. Al di là del lato economico Tudor ha voluto dimostrare di credere in questa scommessa. E De Laurentiis, che è rimasto colpito positivamente, oggi deve sciogliere la riserva per arrivare alla firma dei contratti.

LE PAROLE DI DE LAURENTIIS AL CONVEGNO SUGLI STADI

CALCIO, DE LAURENTIIS: NAPOLI APPANNATO, CON L’EMPOLI GIOCO IMPROPRIO E IMPROBABILE (agenzia Dire)

«Può capitare di essere un po’ appannati come ieri e giocare in maniera impropria e improbabile contro l’Empoli». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riferendosi alla sconfitta di ieri degli azzurri. Il numero uno del club ha parlato in occasione della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma.

CALCIO. DIRITTI TV, DE LAURENTIIS: AGGIUDICAZIONE FATTA AD ARTE PER LOTITO, FOLLIA (Agenzia Dire)

“Pensare di poter fare ad arte per Lotito, che io chiamo ‘Lotrito’, una aggiudicazione dei diritti tv per 5 anni, che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio, è una follia perché oggi tutto cambia di mese in mese, dalla guerra ai problemi economici. Noi ci siamo autodepredati il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo le conseguenze”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma. A proposito quindi della legge contro la pirateria, ha aggiunto: “Quando poi abbiamo i nemici in casa, l’Agcom, che ritardano l’approvazione di una legge, è difficile non avere dei retropensieri”.

ilnapolista © riproduzione riservata