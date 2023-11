Ten Hag rischia l’esonero. Il Daily Mail attacca lo United: “Sono senza spina dorsale”

Seconda sconfitta consecutiva in casa per 3-0, non accadeva dal 1962. Telegraph: “I calciatori sembrano una marmaglia senza una precisa idea di gioco”.

Il Manchester United ha perso 3-0 contro il Newcastle in Carabao Cup all’Old Trafford. La panchina di Erik ten Hag sembra vacillare. Alcuni commenti dai quotidiani inglesi:

Guardian:

“Un Erik ten Hag provocatorio ha insistito dicendo che è un “combattente” e ha fiducia per invertire le sorti del Manchester United dopo che il Newcastle ha eliminato i detentori della Carabao Cup. Un altro fiasco per lo United. Questa è stata la seconda sconfitta casalinga consecutiva per 3-0 dello United, dopo la sconfitta di domenica contro il Manchester City, non accadeva dall’ottobre 1962. Il tecnico ha dichiarato: «Capisco che quando i risultati non ci sono è anche logico mettere in discussione l’esonero. Mi assumo la responsabilità delle nostre sconfitte. Ma sono un combattente e condividerò la responsabilità con i miei giocatori; voglio che rimaniamo uniti e combattiamo insieme per ottenere risultati migliori». Dal momento in cui Miguel Almirón ha segnato, Ten Hag era un uomo abbandonato nell’area tecnica, e sperava di influenzare la sua squadra. Si comprende che i suoi giocatori devono ancora capire il piano di gioco del loro tecnico, ed è un problema che si verifica dal post-Sir Alex Ferguson. «Sarai licenziato domani mattina», urlavano i tifosi del Newcastle. La sua posizione potrebbe essere in bilico, come sottolineato dalle migliaia di posti lasciati vuoti prima della fine del match”.

Telegraph:

“È stato in gran parte un decennio disastroso quello del Manchester United dal ritiro di Sir Alex Ferguson; negli anni pieni di fallimenti ci sono state prestazioni semplicemente spaventose. Questa [col Newcastle] è uno di loro. Un tipo di spettacolo che solleva seri interrogativi sull’apparente fiducia inflessibile nel tecnico Erik ten Hag. Ora hanno perso otto delle quindici partite che hanno giocato in questa stagione. I calciatori sembrano una marmaglia senza una precisa idea di gioco, un gruppo che si passa le responsabilità piuttosto che la palla.”

Daily Mail:

“La crisi del Manchester United si è approfondita ieri sera e ti chiedi per quanto tempo continuerà. Nelle otto delle loro quindici partite perse in questa stagione, cinque delle quali all’Old Trafford, i calciatori sono stati fischiati dai propri tifosi. Una squadra senza spina dorsale tre giorni dopo il 3-0 in casa contro i rivali del Manchester City, ha confermato che lo United è un club in confusione. La posizione di Ten Hag non è a rischio, ma questa serie di sconfitte non può continuare. I giocatori non stanno giocando per il tecnico, non c’è spirito di squadra”.

ilnapolista © riproduzione riservata