Sportitalia: Mazzarri stava per partire per l’Egitto e ci ha rinunciato

L’ex Napoli aveva una proposta da un club del campionato egiziano. Stava per partire ma ha rinunciato alla partenza. I motivi li scopriremo entro poche ore

Mazzarri, questo è il nome che è spuntato oggi per la panchina del Napoli. Un allenatore conosciuto dai napoletani che solo pochi giorni fa aveva parlato del suo periodo alla guida del club di De Laurentiis e del fatto che chiunque vorrebbe allenare il club campione d’Italia. Una pista che segue quella di Tudor che sembra essere svanita dopo i colloqui di ieri con il presidente De Laurentiis. Oggi dunque è il giorno di Mazzarri, retano poche ore per capire se sarà lui a sostituire Rudi Garcia, considerando che domani è prevista la ripresa degli allenamenti del Napoli dopo i due giorni di riposo dopo la brutta sconfitta contro l’Empoli.

Sportialia oggi ha riportato un’indiscrezione proprio su Mazzarri

“Tudor, oggi ma non domani. Tudor e solo Tudor. Ma se Tudor non arriva che si fa? Se l’ex allenatore dell’Udinese vuole un anno e mezzo chi prendiamo? Il Presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha pensato tutta la notte e vuole farsi trovare pronto in caso di mancato accordo, entro oggi. Walter Mazzarri è l’uomo per tutte le stagioni a Napoli. 6 mesi e via. Poi nuovo progetto. Sono ore delicate dove si decide la stagione del Napoli. Un indizio per Mazzarri, secondo quanto raccolto da Sportitalia: aveva una proposta da un club del campionato egiziano. Stava per partire ma ha rinunciato alla partenza. I motivi li scopriremo entro poche ore”

ilnapolista © riproduzione riservata