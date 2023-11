Sky: Napoli-Empoli, Garcia conferma i titolarissimi. Giocano Anguissa e Raspadori

Il Napoli ha necessità di blindare la difesa considerando le 12 reti subite fin qui. Giocheranno Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera

La sfida in programma domani 12 novembre 2023 alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli ha il sapore di una finale per Garcia che non può commettere passi falsi dopo il brutto pareggio rimediato contro l’Union Berlino. La vittoria è l’unico risultato possibile per il Napoli in chiave campionato considerando che si va incontro alla sosta per le Nazionali

Il Napoli dovrà cercare di blindare la difesa, che fin qui ha subito troppe reti: 12, il doppio di Inter e Juventus. Al contrario il reparto offensivo non ha lasciato a desiderare. Gli azzurri sono infatti il secondo miglior attacco del campionato con 24 gol segnati.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio anticipa la probabile formazione del Napoli contro l’Empoli.

I padroni di casa si preparano a scendere in campo con il consueto 4-3-3 dell’allenatore azzurro. In porta Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco ci saranno Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

In assenza di Osimhen, ancora infortunato, il Napoli si affida quindi a Raspadori autore di un inizio di stagione da sogno. L’attaccante italiano ha segnato infatti ben 4 gol e fornito 2 assist in 15 partite tra Serie A e Champions League.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

L’interrogativo di questa mattina del Corriere dello Sport era proprio “Garcia insisterà coi titolarissimi o farà riposare Anguissa e Raspadori?”

“Garcia non ama stravolgere il Napoli, non lo ha mai fatto, non dovrebbe spingersi ad osare così tanto neppure con l’Empoli, in una sfida con un peso specifico rilevante e nella quale è vietatissimo sbagliare: un cambio – probabilmente in difesa, con Olivera che rispetto all’Union Berlino dovrebbe cominciarla al posto di Mario Rui – e poi con perplessità che resteranno vive pure oggi, giornata di vigilia ma anche di inevitabile meditazione, senza conferenza stampa, con un ritiro inevitabile, semplicemente perché si gioca alle 12.30 e non se ne può fare a meno.

Raspadori ne ha iniziato sei su sei, durante l’ultimo slot campionato-Champions, e qualcosa s’è risparmiato a partita in corso, però Simeone sta diventando una tentazione e comunque è un’opzione di riguardo; e poi c’è Anguissa, che è rientrato con il Milan (13′) ma tra Salerno e l’Union non si è fermato un secondo ed un po’ di affaticamento l’ha mostrato, sia all’Arechi che al Maradona, e dunque fa scaldare Cajuste”

