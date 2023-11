Sky: Mazzarri in vantaggio. Tudor resta in attesa

Sky riporta che al momento sarebbe il tecnico italiano, ex Napoli ad essere il più probabile sostituto di Rudi Garcia

Oggi è il giorno di Walter Mazzarri al Napoli. Sky ha lanciato il nome dell’ex allenatore per sostituire Rudi Garcia. Gli ultimi aggiornamenti parlano addirittura dell’italiano in vantaggio su Tudor che era il nome che ieri sembrava quasi deciso

Scatto Mazzarri, Tudor resta in attesa: ore decisive

Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Tudor resta in attesa di una risposta da parte di De Laurentiis, che al momento sembra davvero più tentato e deciso dal riportare Mazzarri a Napoli

Gianluca Di Marzio aveva scritto questa mattina

Non c’è ancora una scelta definitiva di De Laurentiis sull’erede di Garcia sulla panchina del Napoli: nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre, il club azzurro ha offerto un anno di contratto a Igor Tudor, che avrebbe dato la propria disponibilità a firmare. Ma il Napoli oggi incontrerà anche Walter Mazzarri: un segnale di come la decisione non sia stata ancora presa.

Il giornalista di Sky Luca Marchetti a radio Marte facendo il punto sulla situazione di Tudor

«C’è attesa da parte dell’entourage di Tudor di una risposta definitiva da parte di De Laurentiis che ha incontrato l’allenatore ed il suo procuratore per approfondire dinamiche economiche ma anche relative alla durata del contratto. Tudor avrebbe voluto un contratto più lungo rispetto ai sette mesi offerti dal patron azzurro più clausola per un eventuale ulteriore anno esercitabile da parte del club. Ma si accontenterebbe anche di 7 mesi. Per il momento questa risposta ancora non c’è stata: forse il patron vuole prendersi un po’ di tempo per rifletterci dopo aver conosciuto le idee del possibile nuovo allenatore del Napoli e magari confrontarle con quelle di qualcun altro. Resta la possibilità Mazzarri ed eventualmente un altro nome a sorpresa di cui però al momento non si sa assolutamente nulla e sarebbe strano perché in pratica mezza stampa d’Italia sta seguendo con interesse la vicenda»

