Rrahmani non convocato per Kosovo-Israele. Ci sarà contro l’Empoli

Il Napoli stava lavorando per garantire la presenza del difensore e adesso arriva la conferma che sarà presente per la sfida di domenica

Ora e ufficiale, il difensore del Napoli Amir Rrahmani sarà regolarmente in campo domenica alle 12.30 contro l’Empoli. La sua Nazionale infatti ha diramato le convocazioni per la sfida contro Israele che si doveva disputare la stessa sera, escludendo di fatto il calciatore

Garcia, che potrà contare su Amir Rrahmani per Napoli-Empoli di domenica. L’allarme era scattato dopo aver notato la contemporaneità delle due sfide. poi oggi l’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Francesco Modugno, aveva spiegato

«Amir Rrahmani per il momento si sta allenando qui, anche oggi: è sicuramente molto importante per Garcia averlo contro l’Empoli. Per il momento è qui, non è ancora partito. Domenica c’è Napoli-Empoli ma anche il recupero della sua nazionale contro Israele. Si sta lavorando per capire se può posticipare la partenza. Probabilmente c’è ancora la possibilità per lui di rimandare la partenza: saltare la prima gara, fra Kosovo e Israele, e poi rispondere alla convocazione per le successive gare del Kosovo»

Rrahmani che è già stato assente per alcune partite in questa stagione a causa di un infortunio e fino ad ora conta otto presenze su quattordici con il Napoli, ne aveva parlato nel post partita della sfida di Champions contro l’Union Berlino spiegando che nulla era ancora certo

«Non lo so ancora, stiamo valutando»

