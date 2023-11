Relevo: Tudor ha lasciato Roma già ieri sera

Non si è trovato un accordo con De Laurentiis, entra dunque in pista Walter Mazzarri che potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli

Quando tutto sembra deciso nulla è mai deciso con il presidente De Laurentiis. Se nel ultime ore sembrava oramai certo che sarebbe stato Tudor il successore di Rudi Garcia, questa mattina le carte si sono nuovamente mischiate.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo ed esperto di calciomercato, su Twitter conferma quanto anticipato da Sky sul possibile passaggio in cima alla lista dei papabili di Walter Mazzarri

Igor Tudor NON ha ancora detto sì. Non esiste ancora alcun accordo sugli anni contrattuali. Il ritorno di Walter Mazzarri al Napoli è una possibilità perché accetterebbe di firmare fino a giugno.

Su Tudor poi

Ieri Igor Tudor ha ribadito a De Laurentiis che non accetterà il contratto fino al termine della stagione. E da allora la situazione non è cambiata. Tudor non ha mai detto sì e De Laurentiis non ha mai accettato di garantirgli un anno e mezzo di contratto. Oggi nuovi contatti tra le parti, ma entra in scena Mazzarri. Walter prende la guida per essere il prossimo allenatore del Napoli. Firmerebbe un contratto fino a giugno.

Ha poi spiegato che Tudor non è più a Roma

Non c’è ancora un’intesa totale tra il Napoli e Igor Tudor, che ha lasciato la città di Roma.

Questa mattina anche la Gazzetta spiegava i motivi del mancato accordo

De Laurentiis a un certo punto della trattativa ha chiesto all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e all’agente dell’allenatore croato, Anthony Seric, di lasciarli soli. Una tecnica consolidata quella del produttore cinematografico quando si tratta di scegliere i collaboratori più stretti e importanti per i progetti di realizzare. Un modo per valutarne le qualità umane e morali. E così ha voluto ascoltare quali siano i concetti di gioco di Tudor, che non si fossilizzano a un sistema o numerini particolari, ma portano avanti un calcio aggressivo e propositivo, oltre che coraggioso perché intende portare in attacco sempre tanti uomini. De Laurentiis ha sentito, chiesto chiarimenti e probabilmente alla fine si sarà convinto che nel Napoli il problema non è tanto il 4-3-3 ma il modo di stare in campo e la mentalità con la quale si attacca e ci si difende.

Secondo Sky invece Tudor è ancora a Roma

Il club e Aurelio De Laurentiis incontreranno l’allenatore che sarebbe intenzionato ad accettare un contratto fino a fine stagione, senza opzioni di rinnovo. Mazzarri ha già guidato il Napoli dal 2009 al 2013, e potrebbe spuntarla proprio per il rapporto che ha con De Laurentiis e la maggiore conoscenza dell’ambiente. Nel frattempo Tudor è sempre a Roma, dove ieri ha incontrato il presidente del Napoli, e attende la decisione la decisione di De Laurentiis.

