Mazzarri e i dubbi per l’Atalanta: Osimhen, ma anche Olivera. Gollini al posto di Meret (Corsport)

Il nigeriano sta lavorando per essere sabato in campo a Bergamo. Meret è infortunato. Olivera rientrerà venerdì (Mario Rui è out)

Mazzarri e i dubbi per l’Atalanta: Osimhen su tutti, ma anche Olivera. Gollini al posto di Meret. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

Ecco cosa scrive Antonio Giordano a proposito della prima formazione del Napoli di Mazzarri:

Avercelo o non avercelo, rimane quello il problema: perché ora che si ricomincia, e le parole voleranno via con il vento, nel misterioso Napoli che sta nascendo planerà prepotente la sagoma di Victor Osimhen, la sua natura travolgente, quella esuberanza da trentuno reti che può aiutare a guardare al futuro con fiducia. Meno sei, Bergamo già si staglia all’orizzonte, è una partita e pare quasi uno spartiacque e Osi ci prova, tenta di esserci.

In porta, per cominciare, ci sarà Gollini, in una serata da ex che promette brividi, perché certe sensazioni non si dimenticano: Meret è fuori causa: «lesione di basso grado del muscolo tibiale».

E poi, sempre in difesa, a sinistra bisognerà arrangiarsi con l’Olivera affaticato, quello che si porterà addosso le fatiche per le gare con la Nazionale e per i viaggi affrontati (torna venerdì).

E poi c’è Zielinski colpito da una forma influenzale in Nazionale. Anche lui preoccupa Mazzarri.

PIOTR NON HA IL COVID

Zielinski non sta bene. «Ma non ha il Covid». Sul Corriere dello Sport le condizioni del polacco che ha dovuto saltare la partita della Polonia con la Repubblica Ceca. E molto probabilmente non giocherà nemmeno contro la Lettonia. Sabato alle 18 si gioca Atalanta-Napoli.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Zielinski ha dovuto rinunciare alla prima sfida con la Nazionale contro la Repubblica Ceca, rinuncerà quasi sicuramente anche alla seconda, quella di dopodomani con la Lettonia, bene non sta ma neanche malissimo, come ha riferito ai media il team manager Jakub Kwiatkowski: «Si è sottoposto al tampone e smentisco che abbia contratto il Covid». L’ha bloccato una forma influenzale, che andrà valutata nei prossimi giorni: la Federcalcio polacca e il Napoli sono in contatto e si deciderà se farlo rientrare o lasciare che invece resti in Patria per qualche giorno ancora. Atalanta-Napoli è ancora sufficientemente distante ma le perplessità sarà possibile scongiurarle soltanto in prossimità di una partita che a quel punto Mazzarri dovrebbe rimodellare anche a centrocampo, scegliendo tra Elmas, Cajuste e Gaetano, gli interni che possono eventualmente adagiarsi al fianco di Lobotka ed Anguissa.

