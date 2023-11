Pierpaolo Marino: «Tudor può riportare l’entusiasmo al Maradona» (Corsport)

«Tudor è un animale da campo, può contrastare anche certe prevaricazioni e ha carisma nei confronti di giocatori e club. In questo non è diverso da Conte»

Tudor, è passato oggi secondo in lista tra i possibili sostituti di Rudi Garcia al Napoli, perché sembra essere passato avanti Walter Mazzarri, ma resta tra i possibili allenatori che De Laurentiis potrebbe scegliere oggi. Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli e dell’Udinese, che conosce a fondo il tecnico croato ne ha parlato al Corriere dello Sport

«Ha una filosofia chiara, carisma, forte personalità e imponenza fisica. Può regalare alla squadra cuore, intensità e tattica oltre i moduli. Per lui contano prima di tutto i concetti e la struttura della rosa, le caratteristiche dei singoli. Proviene dalla corrente ‘gasperiniana’, come Juric, e basa tutto sulla preparazione fisica, sull’intensità, sul pressing, sull’aggressione fuori dalla propria metà campo, sui duelli individuali. Tudor è un animale da campo, può contrastare anche certe prevaricazioni e ha carisma nei confronti di giocatori e club. In questo non è diverso da Conte, pur avendo una filosofia diversa: non fa entrare tutti nel suo spogliatoio»

Tudor e De Laurentiis?

Tudor può anche essere l’allenatore in grado di riportare entusiasmo al Maradona?

«Sì, perché il Maradona, che frequento da quando ero bambino è lo stadio dei fantasisti ma sa anche apprezzare chi ci mette cuore, orgoglio e grinta oltre il ruolo e le qualità. Per questo sono convinto che con Tudor in panchina i tifosi non usciranno mai dallo stadio pensando che la squadra non abbia dato il massimo in campo»

Pochi giorni fa a radio Kiss Kiss aveva detto

«Ora trovare rimedio non è facile perché le alternative sono poche ed avrebbero bisogno di tempo per inserirsi. Tudor, che ho avuto ad Udine, sarebbe una figura da grande impatto ma non risolverebbe i problemi nell’immediato. Preso in estate poteva essere una soluzione anche migliore dell’attuale allenatore»

