Pedullà: Napoli, ieri sera ultimo tentativo per Conte con Petrachi ds

Il Napoli considera solo Tudor al momento per la panchina, tramontata anche l’ipotesi Mazzarri

Situazione ancora da risolvere in casa Napoli dove, dalle 14 di ieri pomeriggio, quando la formazione di Garcia è stata battuta dall’Empoli di Andreazzoli, si attende di capire quale sarà il futuro del tecnico francese.

Poche sono le certezze, Garcia è volato a Nizza e De Laurentiis è tornato a Roma. Il presidente sta facendo le sue valutazione e secondo la stampa ha incontrato Tudor nel primo pomeriggio, prima di recarsi alla tavola rotonda “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive”, insieme ad- Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani – Giovanni Malagò, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 – Beniamino Quintieri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo – Ugo Taucer, Procuratore Generale dello Sport presso il CONI – Stefano d’Albora, Amministratore Delegato ConiNet S.p.a. – Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky – Romano Righetti, General Counsel DAZN – Maria Alessandra Livi, Titolare della cattedra di Diritto Sportivo presso la Sapienza Università di Roma

Intanto l’esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà ha scritto

Solo Tudor e non Tudor o Mazzarri da ieri alle 18: il Napoli ha scelto, ora servono accordi, vertice in corso. Ieri sera ultimo tentativo per Conte con Petrachi ds

