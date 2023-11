Padovan (Sky): «Il Napoli deve puntare alle prime quattro, non credo che l’Inter sia raggiungibile»

«Mazzarri è un bravo allenatore che ritorna sul luogo del delitto. A Bergamo un esordio difficile, sarebbe stata dura anche per Garcia»

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto nello studio di Sky sull’attesissimo esordio di Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli.

Le parole del giornalista: «Mazzarri ha vissuto tanti esordi, prima da calciatore e poi da allenatore, un bravo allenatore che ritorna sul luogo del delitto a Napoli. L’esordio però è a Bergamo, si tratta di una partita oggettivamente difficile. Sarebbe stata difficile anche per Garcia. Non so se il Napoli recupererà Osimhen, ma anche se lo recuperasse non sarebbe al massimo. Secondo me non lo recupera. In bocca al lupo a Mazzarri perché la sfida è difficile e lui l’ha accettata di buon grado anche per rilanciarsi, era da un po’ fuori dal radar delle grandi squadre. Non che il Torino o il Cagliari non lo siano, però di Mazzarri non si parlava più da un po’ di tempo.

Su ciò a cui può puntare il Napoli:

«Il presidente De Laurentiis ci sorprende costantemente, prima Garcia ora Mazzarri, chissà che non abbia scelto bene e meglio e che il Napoli si confermi nelle prime 4. Io non credo che l’Inter sia raggiungibile, il Napoli deve puntare a fare una buona Champions e arrivare tra le prime 4»

Intanto Mazzarri sta lavorando sulla testa dei calciatori del Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Mazzarri è partito da una serie di concetti, un mantra da introiettare e riproporre. Si è rivolto alla testa dei suoi uomini, motivandoli. Il cambiamento deve essere foriero di positività, per liberarsi dalle scorie recenti e ritrovare quell’impulso ancestrale di divertimento che è stato smarrito. Convincersi di essere forti è un altro aspetto imprescindibile. D’altronde, il Napoli è primo per possesso palla e conclusioni tentate in Serie A, nonostante tutto. Una buona base di partenza per chi deve tradurre le novità nella maniera meno traumatica. Il solco è stato tracciato male dal suo predecessore, a lui il compito di rimettersi sulla strada maestra. (…) Diversi incontri individuali si sono susseguiti in questi giorni.

