Osimhen, è presto per capire se recupererà per l’Atalanta (Repubblica)

Non ha ancora recuperato al 100 per cento: segue una tabella personalizzata. Se a metà settimana rientra in gruppo, potrebbe essere convocato

Osimhen, è presto per capire se recupererà per l’Atalanta. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

L’altro campione assoluto è Victor Osimhen. Non è impegnato con laNigeria perché sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale e Mazzarri sta seguendo da vicino i suoi progressi. Non ha ancora recuperato al 100 per cento: segue una tabella personalizzata. È presto per capire se sarà o meno protagonista sabato prossimo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Se a metà settimana rientra in gruppo, potrebbe essere convocato. Mazzarri, intanto, ha già cominciato a costruire un rapporto che sarà fondamentale per il suo Napoli. Ha sempre avuto un grande feeling con i bomber e Osimhen rappresenta il valore assoluto del Napoli.

PER LA GAZZETTA VICTOR GIOCHERÀ

Osimhen dovrebbe giocare contro l’Atalanta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

È passato poco più di un mese dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, avvenuto durante la precedente sosta per le nazionali. Il presidente allora le avrà maledette, perché già sa di dover rinunciare alla sua punta di diamante per l’imminente Coppa d’Africa. Il presente, ad ogni modo, è la priorità. Il Napoli ha cambiato tecnico, Osimhen è il primo tassello che andrà a comporre l’undici titolare di Mazzarri, se sarà in condizioni fisiche ottimali. Nonostante la sindrome influenzale degli scorsi giorni, non c’è nulla che lasci supporre il contrario: l’attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Bergamo, il primo impegno di un calendario da brividi. Per ora si divide tra lavoro personalizzato ed esercizi in palestra, in linea con la tabella stilata per il suo rientro. Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga: in nemmeno tre settimane si delineeranno obiettivi e ambizioni del club per questa stagione, di per sé già fin troppo travagliata.

ilnapolista © riproduzione riservata